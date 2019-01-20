AK Parti Isparta Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti MKYK Üyesi Tuğba Işık Ercan, "Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin gereklilikleri neydi? Çevreyi koruyan, değer, kültür ve sanat üreten, dünya şehirleriyle yarışan ve aynı zamanda tarihimizi yaşatan şehirler. İşte tüm bu şehirleri gerçekleştirmek için başkan adaylarımıza destek olacağız." dedi.

Ercan, partisinin Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde düzenlenen Isparta il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında "Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğini" hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıttığını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinde, kaynak tüketen değil kaynak üreten, hırsla değil azimle çalışan, insanı hor gören değil, insanı baş tacı kılan, gönüllere dokunan bir belediyecilik anlayışının bulunduğunu ifade eden Ercan, 2002 yılından itibaren Türkiye'nin, yerel yönetimlerde AK Parti hizmetleriyle tanıştığını kaydetti.

Ercan, şöyle devam etti:

"Üniversiteden sonra uzunca süre Amerika’da eğitimini tamamlayan bir kardeşiniz olarak o yıllarda 'yarabbim bu yollar, şu köprüler bizim ülkemizde de olacak mı?' diyordum. Şu anda görüyorum ki ülkemizin her yerinde yollarımız, köprülerimiz ve icraatlarımız tek tek gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye de devam edilecek. 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimleri adeta genel seçimler gibi geçti. 2004 yılında 'yerel kalkınma başlıyor' dedik ve kalkındırmaya yerelden devam ettik. 2009’da 'işimiz hizmet gücümüz millet' dedik. 2014 yılında 'daima millet, daima hizmet' dedik. Artık tevazu, samimiyet ve gayret ile 'önce millet önce memleket' diyeceğiz. AK Parti'miz bir yandan icraatlarını gerçekleştirirken vesayet odakları da bir yandan boş durmuyordu. Bunlar darbe girişimleri dahil olmak üzere çıkarmış olduğu türlü engellerle mücadele ederken diğer yandan biz de 'halka hizmet Hakk'a hizmet' düsturuyla çalışmaya tüm gayretimizle devam ediyorduk."