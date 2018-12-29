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AK Parti İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 13:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin İstanbul Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı öncesi İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu. Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan katılımcılar, sık sık sloganlar attı.

Salonda kurulan platformun bir tarafında Erdoğan, diğer tarafında ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın fotoğrafı yer alıyor.

Toplantıyı, ulusal ve uluslararası basından birçok gazeteci takip ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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