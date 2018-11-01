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AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım mı olacak?

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 07:37 | Son Güncelleme

Mart 2019'daki yerel seçimler için AK Parti'de aday belirleme süreci hızlanırken, 'AK Parti İstanbul adayı kim olacak?' sorusunun yanıtı henüz netleşmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için adı geçen isimlerden olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yaptığı açıklamayla adaylığa kapıyı kapattı.

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım mı olacak?

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adaylığı için adı geçen isimlerden olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'la konuştuğunu aktardı. Işık, Yıldırım'ın böyle bir görevi istemediğini söylediğini paylaştı.

'ADAY OLMAK İSTEMİYOR'

Candaş Tolga Işık,"CHP'nin adayı Nusrettin Sözen deyin de tam olsun" başlığıyla yayımlanan yazısında "50 kere yazdık lakin devletin haber ajansı da dahil bazılarını ikna etmek mümkün olmuyor" ifadesini kullandı.
"Binali Yıldırım belediye başkanlığına aday olmak istemiyor. Hiçbir şartta olmayacak. Hatta ne zaman birileri bu konuyu açsa ya da yazsa Yıldırım'ın yakın çevresi devreye girip yalanlıyor" diyen Işık, şöyle devam etti:

Hâlâ neden Binali Yıldırım'ın adaylığını konuşuyoruz anlamış değilim. Geçenlerde Binali Bey'e rastladım. Ona da sordum. "Aday mısınız?" diye… Çok net bir şekilde böyle bir görevi istemediğini, Meclis Başkanlığı'nda çok mutlu olduğunu, burada yapılacak çok işi, hedefi olduğunu anlattı. Daha ne desin anlamıyorum ki.

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binali yıldırım ak parti mart 2019 yerel seçim istanbul

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