AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı için Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi.

Erdoğan'a, Sinan Erdem Spor Salonu'na gelişinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, milletvekilleri ile AK Parti yetkilileri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, programda partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Bu arada, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki programa partililer yoğun ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı basın mensupları, canlı bağlantılarla toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'ye başvuran aday adayları da tanıtım toplantısının gerçekleştirildiği salonda yerini aldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam ediyor.

