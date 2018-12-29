AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oldu

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955'te Erzincan Refahiye'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan ve aynı bölümde yüksek lisans yapan Yıldırım, İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Yıldırım döneminde, dünyadaki 10 büyük projeden 6'sı Türkiye'de gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun yanı sıra birçok proje bu dönemde hayata geçirildi.

Bakanlığı sırasında Türkiye'nin prestij projelerine imza atan ve "mega projelerin mimarı" unvanını kazanan Yıldırım, "icracı bakan" ve "yolların mimarı" olarak da tanındı.

Siyasete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin kuruluş aşamasında yer alarak adım atan Yıldırım, 58, 59, 60, 61, 62 ve 64'üncü hükümetler döneminde 11 yıl görevde kalarak en uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yapan isim olarak Cumhuriyet tarihine geçti.

Yıldırım, 1994-2000'de yürüttüğü bu görev sırasında, İstanbul'da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde çeşitli projelere imza attı. Yıldırım, 1999'da deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası Skal Kulübünce verilen Kalite Ödülü'ne layık görüldü.

Yıldırım, 1978-1993'te Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinde bulundu, 1990-1991'de İsveç'teki Uluslararası Denizcilik Örgütüne (IMO) bağlı Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı.

Eşi öğretmen Semiha Yıldırım ile 1975'te evlenen Binali Yıldırım'ın bu evlilikten Bülent, Erkam ve Büşra isminde 3 çocuğu dünyaya geldi. Binali Yıldırım, askerliğini 1980-81'de denizci yedek subay olarak yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti'nin kuruluş aşamasında görev alan Yıldırım, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra AK Parti İstanbul Milletvekili ve Ulaştırma Bakanı oldu. Erdoğan'ın kurduğu AK Parti hükümetlerinde vazgeçmediği isimlerin başında gelen Yıldırım, vekillik yaptığı 3 dönem boyunca Ulaştırma Bakanlığı koltuğunu korudu.

Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, daha sonra bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel danışmanı olarak görev yaptı. Yıldırım, AK Parti'nin "3 dönem kuralı" nedeniyle 7 Haziran 2015 genel seçiminde aday olamadı. Yıldırım, 1 Kasım seçimlerinin ardından AK Parti İzmir milletvekili olarak Meclise girdi ve 64. Hükümet'te yeniden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevine getirildi.

- Partinin üçüncü genel başkanı oldu

AK Parti'nin 22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçilen Binali Yıldırım, partinin 3'üncü genel başkanı olarak 1 yıl görev yaptı. Yıldırım, görevini, 21 Mayıs 2017'de AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde yeniden parti genel başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devretti.