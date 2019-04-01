HABER

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: “3 bin 870 oy farkla seçimi kazandık”

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 05:05 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul seçim sonuçları ile ilgili açıklama yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul seçim sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. Şenocak, “Veri girişlerinden sonra İstanbul’da yaklaşık 3 bin 870 oy farkla seçimi kazandık” dedi.
AK Parti İstanbul İL Başkanı Bayram Şenocak, seçim sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. İl binası basın odasında yapılan açıklamada Şenocak, seçim yarışında kendi adayları olan Binali Yıldırım’ın kazandığını söyledi. Şenocak açıklamasında, “Bizim il başkanlığı olarak bu saate kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda, kendi seçimimize göre yapmış olduğumuz programa göre, şuana kadar tüm veri girişleri tamamlamış bulunmaktayız. Tabi bu mevcut veri girişinde, şuana kadar 290 bin oy oranı da geçersiz olarak sayılmaktadır. Hatta bu geçersiz oy oranlarının büyük bir bölümü bizim önde olduğumuz ilçelerde. Bununla ilgili ilgili arkadaşlarımız itirazlarını yapacaklardır. Bizim şuanda yapmış olduğumuz, veri girişlerinden sonra İstanbul’da yaklaşık 3 bin 870 oy farkla seçimi kazandık. Hayırlı uğurlu olsun.” Dedi.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Hatay'da başkanlığa yeniden CHP'li Lütfü Savaş kazandı (2)Hatay'da başkanlığa yeniden CHP'li Lütfü Savaş kazandı (2)
Mersin’de seçimin galibi CHP Adayı Vahap Seçer olduMersin’de seçimin galibi CHP Adayı Vahap Seçer oldu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım: İstanbul'da seçimi kazandık

Binali Yıldırım: İstanbul'da seçimi kazandık

Makyajım bittiğine göre, oy kullanmaya gidebilirim

Makyajım bittiğine göre, oy kullanmaya gidebilirim

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.