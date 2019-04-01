AK Parti \u0130stanbul \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Bayram \u015eenocak: "Ge\u00e7ersiz oylar\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fc \u0130stanbul\u2019da kazand\u0131\u011f\u0131m\u0131z 25 il\u00e7emizin sand\u0131klar\u0131na ait, bu ge\u00e7ersiz oylar\u0131n da sonucu de\u011fi\u015ftirece\u011fi a\u015fikard\u0131r."PARTNEREvsiz kalan \u00fcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z yar\u0131 \u00e7\u0131plak kamp yaparken yakaland\u0131!AK Parti Delice\u2019de 85,50 ile rekor k\u0131rd\u0131Mehmet Sar\u0131, Amasya kalesine \u00fc\u00e7 hilal ast\u0131rd\u0131