AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Darbecilere karşı demokrasiyle mücadele edeceğiz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Kabaktepe, "15 Temmuz'un 6'ncı yıldönümünde, bugünü var kılan, anlamlı kılan, bu meydanda hür ve özgür şekilde dalgalanan bayrağımızın altında, sesimizin gür çıkmasına vesile olan, o gün sokağa çıkan, iradesine o günden beri sahip çıkan önce milletimize çok teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diyoruz. Onlara şükranlarımızı arz ediyoruz. Gazilerimize teşekkür ediyoruz. Kimisi meydanlarda canını feda etti, kimisi karşı duruşunu elindeki tüm imkanlarıyla yerine getirdi. Türkiye'nin milli iradesinin hapsedilmesinin, geleceğinin karartılmasının engelleme noktasında her türlü fedakarlığı ve gayreti gösteren tüm milletimizeteşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'DARBECİ KALARAK DEMOKRAT OLAMAZSINIZ'

Anma programlarının Türkiye genelinde ve dünyanın bir çok ülkesinde düzenlendiğini belirterek "Anmak ve anlamlandırmak, hem de farkındalık oluşturmak için bunları yapıyoruz. 15 Temmuz aslında bize şunu söylüyor. Hakikaten demokrat olabilmek ve kalmak lazım. Darbeci kalarak demokrat olamazsınız. 15 Temmuz sonrası adeta yavuz hırsız gibi ev sahibini bastırmak isteyip, bu olay üzerinden farklı bir takım yorumlarla, milletimizin iradesini, geleceğe bakış açısını, özgürlüğünü, darbeyi değersizleştirip ve anlamsızlaştırılarak yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Demokrat diyerek değil, demokrat kalarak demokrat olunabileceğini göstereceğimiz bir gün" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE OLAN AŞKINIZ SİZE BUNLARI YAPTIRABİLİR'

Darbecilerinin yaptıklarını küçümseyerek demokrat olmaya çalışıldığını ifade eden Kabaktepe, "Darbeci kalarak, bu ruhu besleyerek, onların yaptıklarını küçükseyerek demokrat olunduğunun ifade edilmesini hakikaten anlamsız buluyorum. Bu yılın teması Türkiye aşkıyla, millet sevdasıyla. Tank geliyor, karşısına çıkıyorsunuz ve önüne yatıyorsunuz. Bunu size ne yaptırabilir? Hiç kimse sizi zorla oraya getirmiyor. Bunu size sadece milletinize olan sevdanız, Türkiye'ye olan aşkınız yaptırabilir. Helikopter çıkmış, uzun namlulu diyorlar, artık ne demekse. Çok büyük silahlarla, helikopterden size ateş ediyor, siz göğsünüzü geriyorsunuz. Akif'in İstiklal Marşı'ndaki gibi. O mermiye karşı duruyorsunuz. Bunu size ne yaptırabilir? Bunu size tarihten tüm ecdadımızdan aldığımız değerler gibi, bu bayrağa olan sevdamız, bu millete olan aşkımız, Türkiye'ye olan bakış açımız ve bağlılığımız yaptırır" dedi.

'KÖTÜLÜĞÜE KARŞI HEP IŞIKLA MÜCADELE EDECEĞİZ'

Kabaktepe konuşmasını şöyle sürdürdü: "15 Temmuz, 10 yılda bir darbe endişesi yaşayan ülkemizin, hem yerel işbirlikçilerini hem de küresel hegamonik bu darbe planlayıcısının parçası olanları, artık bu ve benzeri planları yapamazsınız, ateş olsanız göğsümüzde söndürürüz diyerek tarihin karanlık dehlizlerine gönderdiği bir gündür. Her 15 Temmuz'da da bu irademizi yeniden haykırdığımız bir gündür. Bazen diyorlar ya, dışarıda mı içeride mi? Hem içeride hem dışarıda. Daha dün gördük. Amerika'da daha önce görevde olan birinin, sözde FETÖ'cülerle beraber demokrasi vakfı kuran bir tane yetkilinin, 'Ben darbeyle planları yaptım' diye itiraf ettiğini gördük. Kötülük dünyada meydana geldiyse, o kötülüğü engellemiş olsak bile eğer teyakkuz halinde devam etmezsek kötülük yeniden hayat bulabilir. Teyakkuzda olmamız lazım. Her zaman da bizim şurada durmamız lazım millet olarak. Kötülüğe karşı biz hep ışıkla mücadele edeceğiz. Biz darbecilere karşı hep demokrasi ile mücadele edeceğiz. Biz hainlere karşı hep milletimizin iradesiyle mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

