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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Halk Ekmek Büfelerine ilişkin açıklama

26.04.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), komisyon kararına aykırı şekilde ilçelere Halk Ekmek Büfeleri yerleştirmeye çalıştığını belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Halk Ekmek Büfelerine ilişkin açıklama

Kabaktepe, yaptığı yazılı açıklamada, İBB'nin "Engelleniyoruz" algısı oluşturmaya çalıştığını savunarak, "İBB yine ucuz siyaset peşinde. İBB Meclisi'nde oybirliğiyle alınan karar gereği; Halk Ekmek Büfeleri için ilçe belediyesinden görüş alması gereken İBB, gecekondu gibi büfe yerleştiriyor. Zabıta gelince de 'Engelleniyoruz.' diye veryansın edip kameralara oynuyor." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR MAĞDURİYET BALONU"

"İlçe belediyelerinin alenen yok sayılarak bilinçli bir şekilde kargaşa ortamı oluşturulduğunu" iddia eden Kabaktepe, İBB yönetiminin bütçe meselesinde patlayan ‘Engelleniyoruz’ balonu yerine yeni bir mağduriyet balonu şişirmeyi amaçladığını kaydetti.

Kabaktepe, ayrıca Üsküdar Belediyesinin, "Ekmek Büfesi koyamazsınız demiyoruz. İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin de imzasıyla alınan kararı anlatmaya çalışıyor, işimizi hukuki zeminde yapmaya çalışıyoruz. Fakat karşımızda 'burası bizim, karar ve nizam tanımayız.' diyen bir anlayış var. Kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz." açıklamasını da hatırlattı. (AA)

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İstanbul AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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