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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu (Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

24.02.2021 20:30 | Son Güncelleme:
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu (Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu. Osman Nuri Kabaktepe, 19 sandıkta kullanılan 498 delegenin oyunun tamamını aldı.

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından oy verme işlemi başladı.

19 sandıkta kullanılan 498 delegenin oyunun tamamını alana Osman Nuri Kabaktepe AK Parti İstanbul İl Başkanı oldu.

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP’den Fatsa belediye başkan adayı oldu.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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İstanbul AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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