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AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Çok güçlü bir İstanbul seçimi vereceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Seçim Koordinasyon Merkezlerini (SKM) ziyaret etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Çok güçlü bir İstanbul seçimi vereceğiz

İSTANBUL,(DHA)- 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Seçim Koordinasyon Merkezlerini (SKM) ziyaret etti. Şenocak, “Sandık esaslı çalışma sistemini tam olarak hayata geçirdiğimiz an İstanbul’da çok güçlü bir sonuç alacağız” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Maltepe, Tuzla ve Şile İlçe Başkanlıklarında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ”

Seçim çalışmaları kapsamında teşkilat mensuplarına konuşma yapan Şenocak, “Her zaman, nasıl bir gönül daha kazanırız konusuna odaklandık. Burada amacımız nedir, belediye başkanlığını kazanmak. Onun için arkadaşlarımdan ricam, üzerinize düşen sorumluluk ne ise onu yerine getirmeniz. Biz sandık esaslı çalışmayı ve bu çerçevede sandık eğitim programlarını çok önemsiyoruz. Bu sistemi son saniyeye kadar başarıyla hayata geçirdiğimiz an Allah’ın izniyle sıkıntı yok. Çünkü o zaman tüm seçmene ulaşmış olacağız, tüm seçmenin kapısını çalmış olacağız ve tüm seçmenin gönlüne dokunmuş olacağız. Ne diyoruz; gönül belediyeciliği! Gönül belediyeciliği noktasında ulaşamadığımız hiçbir seçmen kalmayacak” dedi.

“SEÇMENE GİTMEMİZ LAZIM”

Başkan Şenocak, “Nasıl bu güne kadar başardıysak, bundan sonraki süreçte de aynı gayretle yola devam edeceğiz. Gece gündüz çalışırsak Allah’ın izniyle bu hedefleri de gerçekleştirmiş oluruz. Seçmene gitmemiz lazım, seçmenin kapısını çalmamız lazım” diye konuştu.

Teşkilat mensuplarının coşkulu tezahüratları eşliğinde konuşmasını sürdüren Şenocak, “Ben Şile’nin bu azimli duruşunu seviyorum, heyecanınız hep dorukta oldu. Allah hepinizden razı olsun. Binali Yıldırım başkanımızla da çok güçlü bir İstanbul başarısı kazanacağız. Binali Bey’in özelliklerini, bilgi birikimini, tecrübesini hepimiz biliyoruz. Bu anlamda İstanbul olarak şanslı durumdayız. Sahada aday tanıtmak gibi bir derdimiz yok. Binali Bey’in ismini söylüyoruz, soyadını kendileri söylüyor” ifadelerini kullandı.

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