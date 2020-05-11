AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı

Şenocak paylaşımında "Allah'ım; bize milleti gibi inanan, milleti gibi yaşayan, milleti gibi okuyan bir Cumhurbaşkanı verdiğin için sana hamdüsenalar olsun." ifadelerini kullandı.
Videoda Şura Suresi'nin 9-13 ayetlerini okuduğu görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tilaveti öğle namazından sonra yaptığı öğrenildi.
Allah’ım;— Bayram Şenocak (@bayramsenocak) May 11, 2020
Bize Milleti gibi inanan,
Milleti gibi yaşayan,
Milleti gibi okuyan
bir Cumhurbaşkanı verdiğin
için sana hamdüsenalar olsun... pic.twitter.com/nRUiRDxDNG