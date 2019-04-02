HABER

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 02.04.2019 15:17 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan yerel seçimlere dair son dakika açıklaması geldi. Şenocak, "İtirazlarımızı 39 ilçe seçim kurulana bugün saat 15.00 itibariyla teslim ettik. Mevzuata aykırı hileler ve usulsüzlükler tespit ettik." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan seçimlere dair son dakika açıklaması geldi.

Şenocak açıklamasında şunları söyledi:

Oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı, adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk.

Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettik. Oyların ilk olarak kayda geçirildiği ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetvelleriyle sandık sonuç tutanakları ve YSK'ya bildirilen oylar arasında fahiş farklar tarafımızca tespit edilmiş ve itirazımıza konu edilmiştir.

Seçim sonucu tasnifinin her aşamasındaki maddi hatalar ve usulsüzlükler, geçersiz oyların seçim sonucuna direkt tesiri, vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir.

Burada bu işi hangi memurlar, neye dayanarak yapıyorsa bunlar üzerinde de gerekli hukuki noktadaki, ne yapılması gerekiyorsa bu süreç içerisinde yakın olarak takip edeceğiz. Aziz İstanbulluların tercihi ve kararı da başımızın üstündedir.

Ayrıntılar gelecek...

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
MHP kazandı! AK Parti itiraz etti MHP kazandı! AK Parti itiraz etti
Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!
Anahtar Kelimeler:
ak parti istanbul Son dakika son dakika seçim

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Diğer Haberler
MHP kazandı! AK Parti itiraz etti

MHP kazandı! AK Parti itiraz etti

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

Başkan seçildi, ilk icraatı makam odasının kapısını söktürmek oldu

Yeni başkanın ilk işi kapı söktürmek oldu

AK Parti'den son dakika Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Son dakika! İbrahim Kalın: Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar

Kalın: Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.