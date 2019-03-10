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AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan millet bahçesi ziyaretçilerine çorba ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 20:31 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçim hazırlıkları kapsamında çalışma temposunu arttıran AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Üsküdarlı vatandaşlarla Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan millet bahçesi ziyaretçilerine çorba ikramı

İSTANBUL,(DHA)- 31 Mart yerel seçim hazırlıkları kapsamında çalışma temposunu arttıran AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Üsküdarlı vatandaşlarla Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Şenocak, vatandaşlara çorba ikram etmesi renkli görüntülere sahne oldu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak ve AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, seçim çalışmaları kapsamında hafta sonunda Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Şenocak, vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

“SÜPER BİR MİLLET BAHÇEMİZ VAR"
Yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Şenocak, vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektirdi. Tezgahın başına geçerek vatandaşlara çorba ikramında bulunan Şenocak, “Süper bir millet bahçemiz var. Burada belediyemiz vatandaşlarımıza ikram noktasında gereğini yapıyor. Buradaki manzara ve doğal ortam harika, burayı yazın düşünemiyorum, çok dolu dolu geçecek. AK Parti belediyeciliğinin güzel örneklerinden biri olan bu güzel eseri milletimizle buluşturan Üsküdar Belediyemizi ve Belediye Başkanımız Türkmen'i tebrik ediyorum" dedi.

“MİLLET BAHÇELERİ ARTACAK"
Millet bahçelerinin giderek artacağını söyleyen Şenocak, “Tüm belediyelerimizde millet bahçesi projelerimiz var. Şu anda 300 dönümden 500 dönüme kadar açtığımız ilçelerimiz var. Millet bahçelerine Başakşehir'le başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran'da vermiş olduğu bu sözleri teker teker belediyelerimiz yerine getiriyor" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)
Görüntü dökümü:
Millet bahçesine geliş detayı
Vatandaşlarla buluşma detayı
Çorba dağıtımı detayı
Şenocak röp
Genel detaylar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan millet bahçesi ziyaretçilerine çorba ikramıAK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan millet bahçesi ziyaretçilerine çorba ikramıAK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan millet bahçesi ziyaretçilerine çorba ikramıAK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan millet bahçesi ziyaretçilerine çorba ikramı

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