AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan millet bahçesi ziyaretçilerine çorba ikramı

İSTANBUL,(DHA)- 31 Mart yerel seçim hazırlıkları kapsamında çalışma temposunu arttıran AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Üsküdarlı vatandaşlarla Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Şenocak, vatandaşlara çorba ikram etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak ve AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, seçim çalışmaları kapsamında hafta sonunda Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Şenocak, vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

“SÜPER BİR MİLLET BAHÇEMİZ VAR"

Yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Şenocak, vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektirdi. Tezgahın başına geçerek vatandaşlara çorba ikramında bulunan Şenocak, “Süper bir millet bahçemiz var. Burada belediyemiz vatandaşlarımıza ikram noktasında gereğini yapıyor. Buradaki manzara ve doğal ortam harika, burayı yazın düşünemiyorum, çok dolu dolu geçecek. AK Parti belediyeciliğinin güzel örneklerinden biri olan bu güzel eseri milletimizle buluşturan Üsküdar Belediyemizi ve Belediye Başkanımız Türkmen'i tebrik ediyorum" dedi.