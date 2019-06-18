AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Mursi açıklaması

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA) MISIR'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesiyle ilgili AK Partililer, 81 ilde eş zamanlı açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin de, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı.

Muhammed Mursi'nin Mısır'da verdiği mücadeleye değinen Leyla Şahin, “Muhammed Mursi, dünya tarihinde tam bir adamdı diye kendisinin sözleriyle iz bırakmış ve tam bir devlet adamı diyebileceğimiz bir kişi olarak daima aklımızda, hatırımızda ve gönlümüzde yeri olacak seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak tarihteki yerini almıştır. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı darbe sonrası sahte ve uydurma mahkemeyle, yargı süreciyle 2013 yılından beri zindanlarda çektiği zulümle, işkencelerle dünyanın ve kamuoyunun gözü önünde bir yargılama süreci içindeyken dün mahkemede şahadete kavuşmuştur. Hepimizi derin bir üzüntüye gark etmiştir. Biz kendisinin milleti için, hak için, hukuk için, Müslümanlar için vermiş olduğu mücadelesini takdirle ve gururla izleyerek şahit olduğumuzu belirtmek için, Batı dünyası ve Amerika'nın bu haksızlığa sessizliğini yüzlerine vurmak için buradayız. Hiçbir dünya liderinin seçilmiş bir cumhurbaşkanının 21. Yüzyılda böylesi bir muameleyi hak etmediğini, insan onuruna yakışmayacak bir muamele sonucu vefat etmesini tarihe not düşmek için bu açıklamanın büyük bir ses getirmesi için sizlerin huzurundayız. Muhammed Mursi'nin vermiş olduğu hak mücadelesinin sonuna kadar şahitleriyiz. Bütün sevenlerinin Mısırlıların ve hepimizin başı sağ olsun diyorum" dedi.