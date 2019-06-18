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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Mursi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:00 | Son Güncelleme

MISIR'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesiyle ilgili AK Partililer, 81 ilde eş zamanlı açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Mursi açıklaması

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA) MISIR'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesiyle ilgili AK Partililer, 81 ilde eş zamanlı açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin de, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı.
Muhammed Mursi'nin Mısır'da verdiği mücadeleye değinen Leyla Şahin, “Muhammed Mursi, dünya tarihinde tam bir adamdı diye kendisinin sözleriyle iz bırakmış ve tam bir devlet adamı diyebileceğimiz bir kişi olarak daima aklımızda, hatırımızda ve gönlümüzde yeri olacak seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak tarihteki yerini almıştır. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı darbe sonrası sahte ve uydurma mahkemeyle, yargı süreciyle 2013 yılından beri zindanlarda çektiği zulümle, işkencelerle dünyanın ve kamuoyunun gözü önünde bir yargılama süreci içindeyken dün mahkemede şahadete kavuşmuştur. Hepimizi derin bir üzüntüye gark etmiştir. Biz kendisinin milleti için, hak için, hukuk için, Müslümanlar için vermiş olduğu mücadelesini takdirle ve gururla izleyerek şahit olduğumuzu belirtmek için, Batı dünyası ve Amerika'nın bu haksızlığa sessizliğini yüzlerine vurmak için buradayız. Hiçbir dünya liderinin seçilmiş bir cumhurbaşkanının 21. Yüzyılda böylesi bir muameleyi hak etmediğini, insan onuruna yakışmayacak bir muamele sonucu vefat etmesini tarihe not düşmek için bu açıklamanın büyük bir ses getirmesi için sizlerin huzurundayız. Muhammed Mursi'nin vermiş olduğu hak mücadelesinin sonuna kadar şahitleriyiz. Bütün sevenlerinin Mısırlıların ve hepimizin başı sağ olsun diyorum" dedi.

AK Parti İstanbul İnsan Hakları Başkanı Necati Karagöz de, şöyle konuştu:

“Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi özgürlük ve adalet hasretiyle hakka yürümüştür. İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuzunda kanlı bir darbe ile iktidarı alan Abdülfettah Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. Yüzyılın firavunu Sisi darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere Batı ülkeleri maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak işkenceleri haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçleşmesini kabul etmedik etmeyeceğiz. Biz Mursi'nin verdiği onurlu mücadelenin ve şahadetinin şahidiyiz. İnsanlık zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır."

(FOTOĞRAF)

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Mursi açıklaması

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