AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İftar Programı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her hırsızlığın kötü ama oy hırsızlığının, milli irade hırsızlığının tam bir felaket olduğunu belirterek, "Milli irade hırsızlığında tüm milletin hakkını çalmış olursunuz. Biz bu süreçte attığımız adımlarla milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz." dedi.

Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İftar Programındaki konuşmasında, katılanların ramazanını tebrik ederek, tutulan oruçların, eda edilen ibadetlerin ve yapılan hayırların kabul edilmesi temennisinde bulundu.

Katılanların, milletin ve tüm Müslümanların Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, bu kutlu günlerin dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların, gariplerin Rabb'ın ihsanına nail olmasını diledi.

Erdoğan, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İstanbul'da da parti teşkilatlarının, iftarıyla, teravihiyle, sahuruyla ve gündüzüyle ramazanın her anını milletin gönlünde yer edecek şekilde değerlendirdiğine inandığını vurgulayarak, şatafatlı mekanlarda değil milletin gönül sofralarında, özellikle de garip gurebanın evlerinde geçirilen her iftarı ramazanın en bereketli günü olarak gördüğünü söyledi.