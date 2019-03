AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç:

“Tek milletiz ve tek devletimiz var”

“Asıl olan Vatanımız ve Milletimiz, gerisinin teferruat” diyen Dalkılıç, “Vatan toprağının her zerresi ve 82 milyon Milletimizin her ferdi gözümüz gözümüz gibi korumamız gereken bir dönemdeyiz. Bunu bozmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Biz birlikte Türkiye’yiz her bir karış toprağında bir şehit yatan bu vatana öyle kuru sözle değil imanla, aşkla büyük bir Emanet şuuruyla bağlıyız. “Yaratılanı Yaradan’dan ötürü seviyoruz”. Milletimizin tamamının kardeşliği en kıymetli hazinemizdir. Vatan hepimizin, şehit kanları ile bezenmiş bayrağımız hepimizin, Türkü, Kürdü, Çerkezi, Lazı ile ülkemizin evlatları ile Tek milletiz ve tek devletimiz var. Bizler omuz omuza olunca hep birlikte Türkiye oluyoruz” diyerek sözlerine devam etti.

Dalkılıç, son olarak şunları kaydetti: “Bu seçimle birlikte Türkiye geleceğe daha emin adımlarla yürüyecek inşallah, tüm vatandaşlarımızı 31 Mart günü demokratik haklarını kullanmak ve geleceklerine sahip çıkmaları için oy veremeye davet ediyoruz. Allah’ın izni ile Cumhur İttifakının 31 Mart Seçimlerinden yüzünün akı ile zaferle çıkacağına eminim.”