AK Parti İstanbul Milletvekili Kılıç'tan Gürcistan'daki TMV okuluna ziyaret

TİFLİS (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Tiflis Okullarında incelemelerde bulundu.
Kılıç, ziyaret kapsamında, geçen yıl açılan TMV Tiflis Okullarını ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Kılıç, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diledi.
Kılıç, okulda Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Muteber Kılıç, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, TMV Gürcistan Direktörü Selçuk Baş, TMV Asya Pasifik Bölge Koordinatörü Harun Küçükaladağlı, TMV Asya Pasifik Masası Uzman Yardımcısı Nurettin Erdoğan, Tiflis Maarif Okulları Müdürü Taner Canpolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofis Başkanı Mustafa Özgür Yücel tarafından karşılandı.
Okuldaki incelemelerinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kılıç, Tiflis'te böyle bir okulun bulunmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Kılıç, okulun açılmasında emeği geçen TMV ve Tiflis Büyükelçilik yetkilileriyle Türk iş dünyasının temsilcilerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu, özelikle FETÖ'nün uluslararası ayağıyla mücadele çerçevesinde tüm dünyada harekete geçen Maarif Vakfımız Gürcistan'da da gerçekten çok güzel bir hizmete ve esere imzasını koymuş."
Türkiye'nin ve iş dünyasının desteği ile TMV Tiflis Okullarının daha da güçleneceğini kaydeden Kılıç, bu konu üzerinde Gürcü makamları ile de temasların sürdüğünü söyledi.
Kılıç, "Özelikle Gürcistan'ın Türkiye ile ikili ilişkiler noktasında ciddi bir köprü görevi görebilecek olan bu güzel eserin önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir öğrenci sayısına hizmet vereceğine inanıyoruz." diye konuştu.
Okulun daha büyümesi ve etkili hale gelmesi için Gürcü makamlarının Türkiye'ye gösterdiği yakınlık doğrultusunda okula destek vereceklerine inandığını vurgulayan Kılıç, "Unutmayalım ki hain FETÖ darbe girişiminden sonra ilk Türkiye'ye gelen yabancı başbakan Gürcistan'ın o zamanki Başbakanıydı." dedi.
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