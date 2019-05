AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram:

Dava dilekçesini basın mensuplarına gösteren Bayram, "Ne demişim? 'Bir tarafta vatanı için can veren Trabzonlu şehidimiz Eren Bülbül, diğer tarafta terörist cenazesine giden Trabzonlu Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Trabzonlu hemşehrilerimin ve aziz milletimin dikkatine ve takdirlerine sunuyorum.' Eren Bülbül'ün resmi sol tarafta. Sağ tarafta Ekrem İmamoğlu'nun 'Ankara'da can veren Dicle Derin kardeşimin mekanı cennet olsun.' paylaşımı. Altta da terör örgütünün bayrağına sarılmış Dicle Deli'nin cenazesi." ifadelerini kullandı.

Bu durumu Trabzonluların dikkatine sunduğunu belirten Bayram, şöyle devam etti:

"Daha başkan olamadan ve her söyleminde 'Ben insanları kucaklıyorum, benim dilim barış dili' diyen zatı muhterem daha bu tweete dayanamadı. Buna kızdı, bu tweeti beğenmedi ve dava açtı. Bir de başkan olduktan sonra neler yapacağını düşünün. Düşünmek bile istemiyorum.

Bir tek bana dava açmadı. Ekrem İmamoğlu tarafından yüzlerce vatandaşımıza açılan tazminat davaları var. Daha işe başlamadan vatandaşıyla mahkemelik olan bir başkan adayını aziz milletimizin takdirlerine sunuyorum. Sayın İmamoğlu bunlarla uğraşacağına soy ismini niye değiştirmiş, öncelikle onu açıklasın. Kaç defa Yunanistan'a gitmiş gelmiş, onu açıklasın."

- "Bir nakarattır gidiyor"

"Son dönemde bir nakarattır gidiyor, 'Her şey güzel olacak' diye. Gezi eylemleri olduğunda da tencere tavacılar, 'Her şey güzel olacak' diyordu." ifadesini kullanan Sekan Bayram, "17-25 Aralık'taki darbe girişimi sırasında da 'Her şey güzel olacak' diye tweetler atılıyordu. Bunun baş mimarı Emre Uslu'dur. Ne acıdır ki 2016'da iki yıl sonra darbe girişimi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.