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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram:

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 16:19 | Son Güncelleme

"Ekrem İmamoğlu, savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Dicle Deli'nin cenazesine katılıyor da neden PKK'nın şehit ettiği Trabzonlu Eren Bülbül'ün cenazesine katılmıyor?"

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Ekrem İmamoğlu, savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Dicle Deli'nin cenazesine katılıyor da neden PKK'nın şehit ettiği Trabzonlu Eren Bülbül'ün cenazesine katılmıyor?" dedi.

Bayram, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun sürekli Yunanistan'a gittiğini belirterek, İmamoğlu'ndan bu ziyaretlerin sebebini açıklamasını istedi.

İmamoğlu'nun daha önce de soyadını değiştirdiğini ve bunun nedenini de izah edemediğini belirten Bayram, "Ekrem İmamoğlu, savcımızı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Dicle Deli'nin cenazesine katılıyor da neden PKK'nın şehit ettiği Trabzonlu Eren Bülbül'ün cenazesine katılmıyor? Böyle milliyetçilik, böyle mertlik olur mu?" diye konuştu.

Dicle Deli'nin savcı Kiraz'ı önce rehin alıp sonra şehit eden iki terörist için "İki yürekli insana devrim sözümüz olsun" diye paylaşımda bulunduğuna işaret eden Bayram, "Bu insana terörist demeyeceğiz de ne diyeceğiz. Dicle Deli'nin kendisi de patlamada vefat etti, cenazesi PKK bayrağına sarıldı. Ekrem İmamoğlu da bu kişinin cenazesine gidip paylaşımda bulundu. Şimdi ne diyeceğiz bunlara?" değerlendirmesini yaptı.

- "Odatv'yi kınıyorum"

Dicle Deli'nin cenazesine katılan Ekrem İmamoğlu'na eleştiri yapan paylaşımlarının çeşitli internet sitelerinde çarpıtılarak haberleştirildiğini anlatan Bayram, "Bugüne kadar PKK, IŞİD, FETÖ başta olmak üzere her türlü terör örgütü ile mücadele ettiğimiz gibi bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Durum bu iken Odatv benim hakkımda 'IŞİD'in katliamına sahip çıktı' şeklinde haber yaptı. Bu haberi kınıyor ve tekzip ediyorum. Odatv'nin kimlerle ne şekilde iş tuttuğunu biliyorum. Olayları çarpıtmaya gerek yok, tekke düştü kel göründü." diye konuştu.

Bayram, yaptığı paylaşımlarda suç ve hakaret niteliği taşıyan bir unsurun olmadığını, sadece durum tespiti yaptığını vurguladı.

İmamoğlu'nun kendisine açtığı davayı anımsatan Bayram, Ekrem İmamoğlu gibi davranmayacağını, herkesi kucaklayan bir dil kullandığını, bunun için Odatv'ye dava açmayacağını da sözlerine ekledi.

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