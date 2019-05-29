AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Sayın İmamoğlu Yunan basınına her demeç verdiğinde Ayasofya'nın resmi arkasında fon olarak kullanılıyor. Siz Yunan basınına verdiğiniz her demecinizde neden Ayasofya'nın resmini kullanıyorsunuz, amacınız nedir? Yoksa Başkan olduktan sonra, kiliseye çevireceğinize dair Yunanlılara söz mü verdiniz, taahhütte mi bulundunuz? Açıklayın. Açıklamazsanız biz tüm belgeleriyle açıklayacağız." dedi.

Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na daha önce neden soyadını değiştirdiğini ve niye sürekli Yunanistan'a gittiğini sorduğunu belirterek, sorularına cevap alamadığını söyledi.

İmamoğlu'na, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/140360 numaralı hazırlık dosyasından FETÖ üyeliğiyle ilgili hakkınızda soruşturma var mı?" sorusunu yönelten Bayram, basın mensuplarına soruşturma dosyası evrakına ilişkin bilginin yer aldığı kağıtları gösterdi.

İmamoğlu'na "15 Temmuz akşamı hangi ülkedeydiniz?" diye soran Bayram, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun 16 Temmuz'da sosyal medya hesabından Aziz Nesin'in "Bir annenin çocuğu geri zekalı olsa ne yapar, hayatını ona adar. Ben de aynısını yapıyorum." sözlerini paylaştığını anımsattı.