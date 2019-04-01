AK Parti İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünü, CHP 14'ünü aldı

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Türkiye'de 10 milyon 560 bin 963 ile en fazla seçmenin bulunduğu İstanbul'un 39 ilçesinin 24'ünde AK Parti birinci olurken, Silivri'yi CHP'nin elinden alan MHP İstanbul'da ilk kez bir belediye kazandı.

AA muhabirinin resmi olmayan seçim sonuçlarından derlediği bilgiye göre, İstanbul'daki 8 milyon 733 bin 387 seçmen sandığa gitti.

Kentte, AK Parti, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu belediye başkanlıklarını aldı.

Bir önceki seçimlerde yüzde 62,25 ile birinci gelen AK Parti, bu seçimde de Esenler'de yüzde 65,61 ile en yüksek oyu alan ilçe oldu.

CHP ise Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediye başkanlıklarını kazandı. Bu seçimde yüzde 72,88 ile Beşiktaş CHP'nin en yüksek oy aldığı ilçe oldu.