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AK Parti İstanbul’da tüm oyların sayılması için YSK’ya başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 20:04 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul’da 38 ilçede oyların yeniden sayılması için YSK’ya gönderilmek üzere İl Seçim Kuruluna dilekçe sundu.AK Parti, 31 Mart Seçimlerine ilişkin İstanbul’da 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebinde bulundu.

AK Parti İstanbul’da 38 ilçede oyların yeniden sayılması için YSK’ya gönderilmek üzere İl Seçim Kuruluna dilekçe sundu.
AK Parti, 31 Mart Seçimlerine ilişkin İstanbul’da 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebinde bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri, itiraz dilekçelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gönderilmek üzere İstanbul İl Seçim Kuruluna sundu.
Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Büyükçekmece hariç, tüm oyların sayımına ilişkin talebimizi reddeden İl Seçim Kurulu kararlarına karşı bugün YSK’ye itiraz ettik. Büyükçekmece’de ise seçimin iptaliyle ilgili bir talebimiz var" ifadelerini kullandı.

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