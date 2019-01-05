İZMİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhracatta 168,1 milyar dolarlarla cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. Hedefimiz 170'i yakalamaktı ama kıl payı geride kaldık." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı'nda bir konuşma yaptı. İzmir'de sadece vatanın bağımsızlığının değil aynı zamanda ekonomik bağımsızlığın da temellerinin atıldığını ifade eden Erdoğan, "Hep bizler İzmir İktisat Kongresi'ni konuşuruz." dedi. Kongre ile başlayan kalkınma hamlesinin daha sonraki dönemlerde uzun süre sekteye uğradığını belirten Erdoğan, AK Parti iktidarları döneminde aynı ruh ve heyecanla ülkeyi yeniden hızlı bir kalkınma sürecine soktuklarını vurguladı. "Kur, faiz, enflasyon üçgeninde maruz kaldığımız saldırıya rağmen, 2018'in ilk üç çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdük" ifadesini kullanan Erdoğan, dün açıklanan 2018 ihracat rakamlarına değinerek, şunları belirtti: "168,1 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Hedefimiz 170'i yakalamaktı. Ama şöyle kıl payı biraz geride kaldık. Ruhsar Hanım biraz ondan dolayı rahatsız oluyor. Ama yine de 'Arttı başkanım' diyor. Telafi edeceğiz. Şimdi daha da ileriye gideceğiz inşallah."

Erdoğan, 2018'in 10 ayında istihdamda 1 milyon kişinin üzerinde artış yaşandığına dikkati çekerek, Türkiye'yi 3,5 kat büyütürken İzmir'i de ihmal etmediklerini, son 16 yılda kente 67 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Erdoğan, "İzmir'e yapılan yatırım bu. İzmir'i hiçbir zaman ihmal etmedik. Yani 'En fazla milletvekilini biz çıkarmadık' demedik. Çünkü İzmir özellikliydi. Bu yatırımların yapılması gerekirdi ve bu yatırımları yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, eğitimde 9 bin 548 adet yeni derslik ile 6 bin 330 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtları yaptıklarını, gelecek 3 yıl içinde de toplam 14 bin 500 kişi kapasiteli 6 yükseköğrenim yurdunu daha İzmir'e kazandıracaklarını bildirdi. Erdoğan, kente 3 yeni devlet üniversitesi de kazandırdıklarını söyledi. 15'er bin seyirci kapasiteli Göztepe ve Alsancak stadyumlarının yapımlarının devam ettiğini aktaran Erdoğan, yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla İzmir'de 18 bin konut projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

- 109 tesis hizmette "Laf yok, icraat var" diye konuşan Erdoğan, sağlıkta 35'i hastane toplam 109 tesisi hizmete soktuklarını, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin yapıldığını ve İzmir'in 2 bin 60 yatak kapasiteli olan bir dev şehir hastanesine kavuşacağını vurguladı. Erdoğan, "Yaparsa AK Parti yapar. Olay bu kadar basit. Fakat iktidar inşallah yerel yönetim iktidarıyla bütünleştiği zaman İzmir bir başka güzel olacak." dedi. Salondakilere "İzmir'in çöpleri modern depolamayla mı depolanıyor, yoksa vahşi depolamayla mı depolanıyor?" sorusunu yönelten Erdoğan, şöyle devam etti: "İzmir, vahşi depolamayla bu asırda, bu zamanda çöp depolaması yapıyor. İzmir'e bu yakışır mı Allah aşkına? 94 yılında İstanbul'a belediye başkanı oldum. Orada da vahşi depolama vardı. Niye? Çünkü CHP'li belediye vardı. CHP demek çöp demektir, CHP demek hava kirliliği demektir, CHP demek yolsuzluk demektir, rüşvet demektir, yasak demektir, yokluk demektir. İstanbul'da hemen o vahşi depolamaları kaldırdık, modern depolamalara geçtik.

Size müjdeyi veriyorum. İnşallah Nihat Zeybekçi kardeşimin buraya belediye başkanı olmasıyla birlikte en kısa zamanda bu vahşi depolamalar yerini modern depolamaya terk edecektir. Bu modern depolamayla ne olacak? Enerji üretimi olacak. Başka ne olacak? Kompost gübre olacak. Başka ne olacak? Bu vahşi depolamaların yapıldığı yerler kalkacak ve buralarda da 'millet bahçeleri' diyoruz ya inşallah bu tür millet bahçeleri olacak. Çevreci biziz, biz. Bunlar çevrecilikten anlamaz. Bunların hayatında çevrecilik yok. Ama biz bunu yaptık, icraatını yaptık." "Kuru ovanın çamları, yere değer dalları, bizim için yapılmış Ödemiş'in yolları" türküsünü anımsatan Erdoğan, sadece Ödemiş'in değil, otoyollarıyla, bölünmüş yollarıyla, demir yollarıyla hızlı tren hatlarıyla, kent içi raylı sistemleriyle İzmir'in tüm yollarını yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu 424 kilometre ilaveyle 827 kilometreye çıkardıklarının altını çizerek, bunda TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın da büyük emeği olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Nerede bunlar? 'Bir de biz yaptık' desinler. Yok." ifadesini kullandı.