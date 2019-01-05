AK Parti İzmir aday tanıtım töreni

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "İdeoloji kılıfına bürünmüş beceriksizlikler İzmir'imizin zamanını çalmıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde konuşan Zeybekci, kendisine İzmir için hizmet etme şansını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İzmir'in 10 bin yıllık tarihi boyunca her zaman medeniyetler şehri ve başlangıçların kaynağı, sevginin, barışın, dostluğun, kültürlerin kesişme noktası olmasının yanında sanatın ve dinlerin buluşma merkezi olduğunu söyleyen Zeybekci, İzmir'in dünyanın en güzel kentlerinden biri olarak yaratıldığını ifade etti. Zeybekci, İzmir'in bugün hak etmediği bir yerde bulunduğunu vurgulayarak, "Artık uluslararası arenada şehirlerin yarışı vardır. İzmir'imiz, bu yarışta hak ettiği yere ulaşmak için tarihi bir fırsatı 31 Mart'ta yakalayacaktır. Dünya, günümüzde baş döndürücü bir şekilde değişip gelişirken bahaneler ve mazeretler nedeniyle İzmir'imiz maalesef bu gelişimi büyük oranda ıskalamıştır. İdeoloji kılıfına bürünmüş beceriksizlikler İzmir'imizin zamanını çalmıştır." diye konuştu.

AK Parti'nin İzmir için yapımı devam eden projelerini anlatan Zeybekci, şunları kaydetti: "Önce gönülleri ihya, sonra İzmir'imizi imar edeceğiz. Biz yollar, köprüler, tüneller, metrolar, tramvaylar, körfez geçişi, parklar, bahçeler, spor salonları, stadyumlar, yeni kentler, yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatları, katı atık ayrıştırma ve depolama tesisleri yapmadan önce gönüller yapacağız. Aşkımızı, sevdamızı anlatırken, aynı zamanda dinleyen, ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Gerek milletvekilliğim, gerekse Ekonomi Bakanlığım süresince bu aziz milletimize hizmetkar olmak temel yaklaşımım olmuştur. Hayat felsefemizin üç altın kuralıyla İzmir'imize hizmet edeceğiz, asla yalan söylemeyeceğiz, söz verdik mi canımız pahasına tutacağız, emanete ihanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz." Zeybekci İzmir'in muasır medeniyet yolculuğunda eksiklerinin neler olduğunu gayet iyi bildiklerini aktararak, kenti şahlandıracak projelerin hazır olduğunu, ocak ayının ortasında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.