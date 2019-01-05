HABER

AK Parti İzmir aday tanıtım töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2019 15:47 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci: "İdeoloji kılıfına bürünmüş beceriksizlikler İzmir'imizin zamanını çalmıştır" - AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül: "İzmir bir an önce, millete hizmet etme gibi bir derdi olmayan CHP zihniyetinden kurtulmayı bekliyor"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "İdeoloji kılıfına bürünmüş beceriksizlikler İzmir'imizin zamanını çalmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde konuşan Zeybekci, kendisine İzmir için hizmet etme şansını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

İzmir'in 10 bin yıllık tarihi boyunca her zaman medeniyetler şehri ve başlangıçların kaynağı, sevginin, barışın, dostluğun, kültürlerin kesişme noktası olmasının yanında sanatın ve dinlerin buluşma merkezi olduğunu söyleyen Zeybekci, İzmir'in dünyanın en güzel kentlerinden biri olarak yaratıldığını ifade etti.

Zeybekci, İzmir'in bugün hak etmediği bir yerde bulunduğunu vurgulayarak, "Artık uluslararası arenada şehirlerin yarışı vardır. İzmir'imiz, bu yarışta hak ettiği yere ulaşmak için tarihi bir fırsatı 31 Mart'ta yakalayacaktır. Dünya, günümüzde baş döndürücü bir şekilde değişip gelişirken bahaneler ve mazeretler nedeniyle İzmir'imiz maalesef bu gelişimi büyük oranda ıskalamıştır. İdeoloji kılıfına bürünmüş beceriksizlikler İzmir'imizin zamanını çalmıştır." diye konuştu.

AK Parti'nin İzmir için yapımı devam eden projelerini anlatan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Önce gönülleri ihya, sonra İzmir'imizi imar edeceğiz. Biz yollar, köprüler, tüneller, metrolar, tramvaylar, körfez geçişi, parklar, bahçeler, spor salonları, stadyumlar, yeni kentler, yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatları, katı atık ayrıştırma ve depolama tesisleri yapmadan önce gönüller yapacağız. Aşkımızı, sevdamızı anlatırken, aynı zamanda dinleyen, ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Gerek milletvekilliğim, gerekse Ekonomi Bakanlığım süresince bu aziz milletimize hizmetkar olmak temel yaklaşımım olmuştur. Hayat felsefemizin üç altın kuralıyla İzmir'imize hizmet edeceğiz, asla yalan söylemeyeceğiz, söz verdik mi canımız pahasına tutacağız, emanete ihanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz."

Zeybekci İzmir'in muasır medeniyet yolculuğunda eksiklerinin neler olduğunu gayet iyi bildiklerini aktararak, kenti şahlandıracak projelerin hazır olduğunu, ocak ayının ortasında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

- İzmir İl Başkanı Şengül

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de 31 Mart'taki yerel seçimin İzmir için büyük fırsat olduğunu, açıklanan adayların şehrin makus talihini değiştireceğini anlattı.

Tarihin dünyadaki tüm mazlum milletlerle birlikte, bu yüzyılın kahramanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtiğini ifade eden Şengül, yüzyılın kahramanıyla bu davada yürümekten, birlikte mücadele etmekten, bu kutlu ailenin bir neferi olmaktan şeref ve onur duyduğunu kaydetti.

Şengül, Türkiye'nin bağımsızlığını ve sürekli büyümesini hazmedemeyenlerin, iş birliği içerisinde saldırılarına devam ettiğini vurgulayarak, "Ancak Cumhur İttifakı'nın dik duruşu, onlara duvar örüyor. Bu birlikteliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Cumhur İttifakı'nın Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de başarılı olacağından en ufak kuşkunuz olmasın." diye konuştu.

İzmir'in yıllardır mahsun ve üzgün olduğunu, CHP yönetimi altında hak ettiği değeri göremediğini belirten Şengül, şöyle devam etti:

"Bırakın sorunların çözülmesini, mevcut kronik sıkıntılarının üstüne her geçen gün yenileri ekleniyor. Mis gibi kokan nergis çiçeği ve zambakı ile bilinen İzmir'de pis kokudan nefes alınamaz hale gelindi. İşte CHP yönetiminin İzmir'deki en büyük projesi bu. Altyapı ve ulaşım sıkıntısı, içinden çıkılmaz bir hal aldı, Türkiye'nin üçüncü büyük kenti dediğimiz İzmir hala vahşi çöp depolaması yapıyor. İzmir bir an önce, millete hizmet etme gibi bir derdi olmayan CHP zihniyetinden kurtulmayı bekleyen İzmir'de ne zaman proje desek, yatırım desek onlar da cumhuriyet, Atatürk, laiklik ve yaşam tarzı diyor. Hepimizin ortak değerlerini kullanmaktan başka bir şey yapmıyor. Ancak emin olun ki İzmir, artık bunlara inanmıyor."

Şengül artık kentin kaybedecek vaktinin bulunmadığını ifade ederek, "Sayın Zeybekci, İzmir'in CHP yönetiminde kaybettiği yılları telafi edecek. İzmir CHP'ye ve onun iş bilmez belediye başkanlarına kesinlikle mahkum değil. İzmir'de artık AK Parti vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Bakan Gül açıkladı: Soruşturma farklı gelişmelere gebe Bakan Gül açıkladı: Soruşturma farklı gelişmelere gebe
Kılıçdaroğlu, milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldıKılıçdaroğlu, milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday AK Parti İzmir İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci tanıtım toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Gül: ABD'deki FETÖ soruşturması farklı gelişmelere gebe

Bakan Gül açıkladı: Soruşturma farklı gelişmelere gebe

CHP'li isimden dikkat çeken Erdoğan çıkışı: İsterse il yapabilir

CHP'li isimden dikkat çeken çıkış: Erdoğan yapabilir ama...

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de deprem! Başkan ve yönetim görevden alındı

CHP'de deprem! Başkan ve yönetim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Devlet Bahçeli'den MHP teşkilatına seçim genelgesi

Bahçeli'den seçim genelgesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.