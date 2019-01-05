AK Parti İzmir aday tanıtım töreni

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ve diğer illerde millet iradesinin üstünde başka bir irade olmadığını bir kez daha ortaya koyacağını söyledi.

Yıldırım, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerini Nihat Zeybekci ve 30 ilçe belediye başkan adayının zaferiyle tamamlayacaklarına inandığını belirtti.

Yıldırım, "Bizim yol arkadaşlarımız hiçbir şeyi yarım bırakmazlar. İnşallah İzmir'de ekilen tohumlar meyve verecek ve 1 Nisan sabahı İzmir'de AK Parti hizmet belediyeciliği ile buluşacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir'de de coşkulu ve heyecanlı bir gün yaşadığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından biraz sonra ilan edilecek adaylarımızın hepsi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçesinde seçimleri kazanacak çok değerli arkadaşlarımız. Her birinize Rabbimden muvaffakiyet diliyorum. Bu vesile ile belediyecilik konusunda İstanbul'da çığır açan lider olarak zatıalinizin vizyonu bizler için rehber olacaktır."