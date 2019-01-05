HABER

AK Parti İzmir aday tanıtım töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2019 15:54 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Cumhur İttifakı, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerimizde ve diğer illerimizde millet iradesinin üstünde başka bir irade olmadığını bir kez daha ortaya koyacaktır"

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ve diğer illerde millet iradesinin üstünde başka bir irade olmadığını bir kez daha ortaya koyacağını söyledi.

Yıldırım, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerini Nihat Zeybekci ve 30 ilçe belediye başkan adayının zaferiyle tamamlayacaklarına inandığını belirtti.

Yıldırım, "Bizim yol arkadaşlarımız hiçbir şeyi yarım bırakmazlar. İnşallah İzmir'de ekilen tohumlar meyve verecek ve 1 Nisan sabahı İzmir'de AK Parti hizmet belediyeciliği ile buluşacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir'de de coşkulu ve heyecanlı bir gün yaşadığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından biraz sonra ilan edilecek adaylarımızın hepsi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçesinde seçimleri kazanacak çok değerli arkadaşlarımız. Her birinize Rabbimden muvaffakiyet diliyorum. Bu vesile ile belediyecilik konusunda İstanbul'da çığır açan lider olarak zatıalinizin vizyonu bizler için rehber olacaktır."

Belediye başkan adaylarının tamamının sahada yapacakları çalışmalarla İzmirlilerin gözüne ve gönlüne gireceklerini dile getiren Yıldırım, 85 gün sonra elde edilecek büyük zaferin müjdesini Halkapınar Spor Salonu'ndaki coşkudan anladığını söyledi.

Yıldırım, sevgi ve samimiyetin dalga dalga bütün İzmirlileri kucaklayacağına inandığını belirterek, bugüne kadar İzmir'de AK Parti'ye hizmet vermiş tüm il başkanlarına, milletvekillerine ve parti üyelerine teşekkür etti.

Binali Yıldırım, "Önce ülkem ve milletim diyen MHP'li kardeşlerimizle birlikte alacağımız neticenin İzmir'e, İzmirli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerimizde ve diğer illerimizde demokrasinin daha da güçlenip millet iradesinin üstünde başka bir irade olmadığını bir kez daha ortaya koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'in 5 bin yıllık tarihiyle hizmetlerin en güzeline layık olduğunu ifade eden Yıldırım, İzmirlilerin AK Parti hizmetlerini Adnan Menderes Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu, İzmir-Ankara Hızlı Treni, İZBAN, Alaçatı Ekrem Pakdemirli Havaalanı, Konak Tüneli, bölünmüş yollar ve devlet hastaneleri gibi çağ atlatan hizmet projelerinden bildiğini söyledi.

Yıldırım, İzmir'e yakışanın "34 İstanbul 35 İzmir" anlayışı olduğunu ve bunun 31 Mart'ta gerçekleştirileceğini dile getirerek, "Bu seçimlerin ülkemize, İzmirimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve Nihat Zeybekci Başkanımıza, bütün arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyorum." dedi.

Öte yandan, Yıldırım'ın, konuşması öncesi kendisini anlatan videonun gösterimi sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

PARTNERYatak odasında fantezi kötü bitti! Makatından oda spreyi çıkardılarYatak odasında fantezi kötü bitti! Makatından oda spreyi çıkardılar
Bakan Gül açıkladı: Soruşturma farklı gelişmelere gebe Bakan Gül açıkladı: Soruşturma farklı gelişmelere gebe
Kılıçdaroğlu, milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldıKılıçdaroğlu, milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday tanıtım ak parti binali yıldırım toplantı

En Çok Okunan Haberler

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Gül: ABD'deki FETÖ soruşturması farklı gelişmelere gebe

Bakan Gül açıkladı: Soruşturma farklı gelişmelere gebe

CHP'li isimden dikkat çeken Erdoğan çıkışı: İsterse il yapabilir

CHP'li isimden dikkat çeken çıkış: Erdoğan yapabilir ama...

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de deprem! Başkan ve yönetim görevden alındı

CHP'de deprem! Başkan ve yönetim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Devlet Bahçeli'den MHP teşkilatına seçim genelgesi

Bahçeli'den seçim genelgesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.