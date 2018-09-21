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AK Parti İzmir adayını buldu! 'Aziz Kocaoğlu'nu yenecek aday' olarak duyurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2018 08:56 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak kulis bilgisini yazdı. "AK Parti, 'Aziz'i yenecek aday buldu" diyen Bayer, kulislerde eski Futbol Federasyonu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in aday olacağını aktardı.

Yalçın Bayer, "CHP'de 'önseçim' tartışması" başlığıyla yayımlanan yazısında "İzmir, Türkiye’nin yükselen değeri. Bir ‘İzmir modeli’ gerçeği var. Herkes bu konuda hemfikir, AK Parti de" ifadesini kullandı.

"AKP 'Aziz'i yenecek' aday buldu! altbaşlığıyla yayımlanan yazıda "CHP’de belirli bir grubun iddiasının aksine Aziz Kocaoğlu’nun, 1 Ekim’de adaylığını yeniden açıklayacağı yorumları daha öne çıkmaya başladı" diyen Bayer, AK Parti'nin Kocaoğlu'nun karşısına liberallerden, demokratlardan, ticaret erbabından oy alacak bir aday arayışında olduğunu söyledi.

Bayer, şöyle devam etti:

"Kulislerde bir isim öne çıkmaya başladı: 26 yıllık başkan Ekrem Demirtaş'ı Ticaret Odası ve Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet başkanlıklarından indiren eski Futbol Federasyonu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener. AK Parti, Erdoğan'ın söylediği gibi Özgener'le İzmir'i CEO mantığı ile yönetmek istiyor." (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

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MAHMUT ÖZGENER KİMDİR?

Ege Tütün İhracatçıları Birliği eski Başkanı Esin Özgener’in oğlu olan Mahmut Özgener 1963 yılında İzmir'de doğdu. Ortaokulu İzmir Saint Joseph 'de, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama bölümünden mezun oldu.

1987'den bu yana tütün sektöründe çalışmaktadır. 1999-2006 arasında Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2006'da Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu Başkan Vekili olmuştur. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği görevini de yürütüyor.

2004-2006 arasında Türkiye Futbol Federasyonu üyeliğine seçilen Mahmut Özgener, Altay Spor Kulübü'nde de 4 ayrı dönemde başkanlık yaptı. 5 Temmuz 2008 tarihinde TFF başkanı Hasan Doğan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi ile 6 Temmuz 2008 tarihinde vekaleten başkanlığa getirilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Mahmut Özgener, 15 Ağustos 2008 tarihinde yapılacak TFF Olağanüstü Genel Kurul'unda başkanlığa aday olacağını açıkladı. 19 Ağustos 2008 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurula katılan 216 delegeden 202'sinin oyunu alarak Mahmut Özgener Futbol Federasyonu başkanı oldu.

Ankara Swiss Otel'de gerçekleştirilen genel kurul toplantısında yasal çoğunluğa ulaşılarak, divan kurulu oluşturuldu. Divan Kurulu Başkanlığı'na Prof.Dr. Mehmet Helvacı, başkan vekilliğine Şekip Mosturoğlu, sekreterliklere de Fahrettin Curoğlu ve Ali Sürmen seçildiler. Fenerbahçe'den Ömer Temelli, Diyarbakırspor'dan Hakan Bilal Kutlualp, 2 yeni delege olarak seçildiler.

İngilizce ve Fransızca bilen Mahmut Özgener evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
her yeri yediler. sıra izmire geldi. izmir cahil toplum degil. ekonomiyi batıran bir partiye oy vermezler.
Bir İzmirli ve CHP li olmayan bir seçmen olarak diyorum ki Başkanlıktan istifa edip kendi aday olsa RTE İzmirden seçilemez. İzmir yaşam biçiminden,çağdaşlıktan ve Atatürkten asla vazgeçmez. AKP nin karşısında kim varsa bu idealler için etrafında tek yürek oluruz.
AK PARTİ HALA ANLAMIYOR GALİBA,İZMİR GAVUR YA ONUN İÇİN OY ALAMAZSIN AKP SEN GİT ERZURUMA,BAYBURTA,SİVASA
isterseniz akp den ince aday olsun gene alamaz akp nin hiç bir adayı başarılı olamaz. bukadar basit insanları kutuplaştırdınız sizden olmayanları bertaraf ettiğiniz ne yüzle izmirden kazanabileceğini sanıyorsunuz izmirde vatan sevgisi insanlar vatan hainlerden fazla kazanamazsınızzz.
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