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AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

SEÇİM HABERLERİ  | 14.03.2019 12:34 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, , alkole ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle parti içinde eleştiri alıp almadığı sorusuna "Beni AK Parti'de eleştirebilecek bir kişi var" diyerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Nihat Zeybekci, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk oldu. Zeybekci, gazeteciler İsmail Saymaz, Akif Beki ve Yavuz Oğhan'ın sorularını yanıtladı.

İZMİR CEZALANDIRILDI MI?

İzmir'in siyasi tercihinden dolayı cezalandırılmadığını öne süren Zeybekci, "İzmir siyasi tercihinden dolayı cezalandırılsaydı, kişi başına gönderilen bütçede Türkiye'deki en çok pay alan ikinci şehir olmazdı" dedi.

AZİZ KOCAĞOĞLU AÇIKLAMASI

Zeybekci, CHP'li rakibinin Tunç Soyer'in "Projelerin bazıları Ankara'da onaylanmıyor ya da gerekli imzalar atılmıyor" sözüne şu yorumu yaptı:

"4 yıl 15 gün boyunca Ekonomi Bakanlığı yaptım. Aziz Kocaoğlu da benim dostum. Kendisine ağabey diyerek hitap ederim. Ama Aziz Kocaoğlu bir kere yanıma gelip 'Şu ihtiyacımız var' demedi."

'BENİ AK PARTİ'DE ELEŞTİREBİLECEK BİR KİŞİ VAR'

Adaylık sürecinde alkole ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle parti içinde eleştiri alıp almadığı sorulduğunda ise, Zeybekci'nin yanıtı şöyle oldu:

Beni AK Parti'de eleştirebilecek bir kişi var. Kendisinin de tepkisi olmadı.

DİKKAT ÇEKEN HDP YORUMU

Tunç Soyer'in CHP tarafından aday gösterilmesinde HDP'nin etkili olduğunu savunan Zeybekci, "Tunç Soyer HDP ile işbirliğinden utanmıyor. Neden utansın ki?" diye konuşurken, Erdoğan ve iktidar kanadından HDP'ye yönelik yapılan 'terörist' yorumlarına da değindi.

Zeybekci, "Yasalar HDP'ye seçimlere girme izni veriyor mu? Veriyor. Kamu vicdanını çok yaralayan bir parti. HDP'ye oy verenlerden değil, HDP yöneticilerinden bahsediyorum" dedi

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