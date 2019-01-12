AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekçi en büyük projesini açıkladı

CNN TÜRK ekranlarında canlı yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Nihat Zeybekci'nin sözlerinin satır başları şöyle: Siyasete giriş sebebimiz, belediyecilik, tatandaşlarımıza hizmetkar olmak... 7 yıl Denizli'de Belediye Başkanlığı'nın ardından siyasete girdim. Şimdi ilk göz ağrımıza dönme zamanı... İstanbul'dan İzmir'de doğru yönelenler, işlerinin sonlarına yaklaşmış olan ya da emekli olmuş olanlar... Ancak İzmir'den de İstanbul'a göç söz konusu. Bu oyunda İzmir'e bir rol çizmemiz lazım. Şu an yaptığımız şey İzmir'i dinlemek, STK'larla, önde gelen akıllarla, gençler, pazar tezgahındaki balıkçılarla konuşarak İzmir' bir rol biçmek istiyoruz. İzmir'in gelecekteki rolünü öyle bir planlamalısınız ki, bu gelecek nesillere bırakabileceğiniz bir rol olmalı. Şu anda bunu çalışıyoruz, İzmir'i konuşuyoruz, İzmir'i dinliyoruz. Kent halkını dinliyoruz, geleceği planlıyoruz. İzmir sol görüşün hakim olduğu bir yer değil. "İZMİR BİR TERCİH NOKTASINA GELDİ" İzmir'de seçim süreci için slogan olarak "Gönüller yapmaya geldik" ifadesini belirledik. Iskaladığımız şeyleri anlatmak için geliyoruz. İzmir bir tercih noktasına geldi. Seçmenin kafasında siyaset değil İzmir olacak. İzmir'de yapının çok farklılaştığını, İzmirli sandığa giderken oyunu İzmir'e, oyunu kendine vereceğine inanıyorum.

İzmir'in sorunlarını 5 yıl sonra çözülemez olacak. İzmir'in sorunlarını çözmek şu an daha zor. İzmir'de çok güçlü bir yapı var, bu yapıyı aşabilecek misiniz diye soranlar için bir örnek vereyim. 2002 yılında Denizli'de yüzde 23 oy aldık. Bir sonraki seçimlerde 3 Mart günü kampanyaya başladık. Kampanyanın başlangıcında elimize gelen araştırmalarda bizim adayımız yüzde 26 seviyelerindeydi. Ancak mart ayının sonundaki sonuçlarda sandıktan yüzde 51,5 ile çıktık. "ASLINDA ÇOK KOLAY..." İzmir, vahşi katı atıkları dağlara taşlara atılan bir yönetim. O da yanlış altyapı yapılanmasından kaynaklanıyor. Şu yaptı, şu dönemde yapıldı demiyorum. Şu anda atık artıma tesisleri çalışmıyor, hepsi denize şarjediliyor. Dünya yağmur kaynaklı selin önlenmesi aslında çok kolay... Siz yağmur un suyunu kanalizayona veriliyorsa bunların olması doğal. Geçmişten kaynaklanan bir ihmal katlanarak hale geliyorsa, çözmek zorlaşıyor. Otomobilçalışırken arabayı tamir etmek gibi bir şey. Devasa bir şehri yaşarken altyapısını değiştirmek zordur ama ben bunu Denizli'de yaptım. Ne kadar yağmur yağarsa yağsın, yağmur suları ayrıştırılarak bir şekilde şehrin dışına deşarj eder.

"YÜZDE 65'İ BULUYOR"



Dünyada ticaretin eletkronik ticarete kaydığı bir ortamdan bahsediyoruz. Ben bir tekstilciyim, üreticiyim ve ihracatçıyım. Elektronik ticaret, oyunun kurallarını değiştiriyor. Alışkanlıklar değişiyor. Artık e ticaret siteleri artık 48 saat içerisinde dünyanın neresinde olursan ol ulaştıracağınn taahhüdünü veriyor. Türkiye'den 3 saatlik uçuş mesafesinde satın alma gücünün çok güçlü olduğu ekonomilerin yüzde 65'i bulunuyor. İstanbul - İzmir, Ankara - İzmir, Antalya - İzmir, Çanakkale - İzmir... Bütün hatlar İzmir'e çıkıyor. Ancak İzmir bunlara hazır mı? Kentte altyapı ekonomik potasnsiyeli karşılıyor. Altyapı yeterli değil, otel kapasitesi yeterli değil, kültür sanat, yeşil alan, ulaştırma, çevre düzenlemesi... Baktığınız zaman hiçbiri yeterli değil! İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biri ama İzmir, kendisine bunu hazırlayamamış durumda. İZMİR İÇİN EN BÜYÜK PROJE



Karaburun Bölgesi'nde 30 bin Ar-Ge çalışanın olduğu, bilim insanlarının akıl insanların dünya çapında bir merkez olduğu projemiz var. Doğanın içerisinde bir tarafında orman, bir tarafında deniz.. Yüksek teknoloji alanı ve bilim merkezi... Doğayı bozmadan iş alanları yaratacağız. Bölgede binayla ilgili inşadan çok, hukuki ve ekonomik bir altyapı inşa etmekten bahsediyoruz.