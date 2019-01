AK Parti İzmir Adayı Zeybekci, Selçuk Belediyesi'ni ziyaret etti

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Selçuk Belediyesi'ni ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında Selçuk'a gelen Nihat Zeybekci'yi Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, belediye hizmet binası önünde karşıladı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekci'ye bu ziyaretinde AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, AK Parti Selçuk Teşkilatı üyeleri ve Selçuk Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti.

'İZMİR ZEYBEKCİ İLE BİR ŞANS YAKALAYACAK'

Başkan Bakıcı, İzmir'in Nihat Zeybekci ile büyük bir şans yakalayacağını belirterek, "31 Mart'ta AK Parti'nin İzmir'de dönüşüm sağlayacağı tarih olacaktır. İzmir AK Parti'nin hizmetine ihtiyaç duyan bir kent. Dünyanın ender kentlerinden biri olan İzmir, Binali Yıldırım ile bir şans yakalamıştı. Şimdi Nihat Zeybekci ile ikinci bir şansımız var. Bugün buna dünden çok daha yakın olduğumuz bir süreçtir. Sayın Zeybekci umarım İzmir'i dünya kenti yapacaktır. Pırlanta gibi işleyecektir. Ayrıca Selçuk Belediye Başkan Adayımız Osman Başterzi'ye de başarılar diliyorum" dedi.

"BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR"

Nihat Zeybekci ise İzmir için tüm AK Parti teşkilatıyla birlikte göreve hazır olduklarını belirterek, "Siyasetin en güzel hizmet bölümü de belediye başkanlığı bölümüdür. Yerel yönetimlerde doğrudan insanlara hizmet edersiniz, doğrudan insanlara dokunursunuz. Vatandaşların takdirlerine mazhar olursunuz. Ben değerli başkanımız Sayın Dr. Dahi Zeynel Bakıcı'ya verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim siyaset anlayışımıza göre bu bir bayrak yarışıdır. Bizdeki bayrak yarışı spordaki bayrak yarışı gibi değil. Sporda bayrağı teslim eden sporcu kenara çekilir ve durur. Bizde ise bayrağı devreden bayrağı devrettiğiyle beraber koşmaya devam eder. Onun için ekibimiz her daim genişleyerek devam eder. Ben belediye başkanımızın bundan sonraki hayatında memleketimize, milletimize daha iyi hizmetlerde bulunmak için de fırsatlar ortaya çıkacaktır. Kendisiyle dostluğumuz yaşadığı sürece devam edecektir" diye konuştu.

'İZMİR HİZMET BEKLİYOR'

İzmir'in çok özel ve hizmet bekleyen bir kent olduğunu vurgulayan Zeybekci, "İzmir'de her şey çok farklı olacaktır. İzmir bizden hizmet istiyor. 1 Nisan'dan sonra İzmir'in seçtiği bir belediye başkanı vatandaşımızın teveccühleri ile seçildiği için kim olursa olsun bizim açımızdan hiçbir farkı olmayacaktır. Ben belediye başkanımıza yaptığı hizmetler ve her daim gülen yüzü için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'ye Artemis Heykeli ve bazı hediyeler takdim etti.