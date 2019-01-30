AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, ilçe gezilerine devam ediyor. İki ilçede vatandaşlarla tek tek tokalaşan ve esnafla da sohbet eden Zeybekci, "İzmir’i çöp dağlarından kurtaracağız" dedi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmalarını Gaziemir ve Menderes ilçelerinde sürdürdü. İki ilçede vatandaşlarla tek tek tokalaşan ve esnafla da sohbet eden Zeybekci, İzmir’i dünya kenti yapmak için çalışacaklarını söyledi. Kentte modern çöp depolama tesisi olmadığını belirten Zeybekci, "Türkiye’de katı atığını dağlara taşlara, derelere ormanlara atan başka bir il yok. 4.5 milyon nüfus burası. Böyle bir şehrin çöpünü, çocuklarımızın geleceği olan dağlara, ormana, derelere attırmayacağız" şeklinde konuştu. İlk olarak Gaziemir sokaklarında dolaşan ve esnafı ziyaret eden AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, ilçe teşkilatında partililerle toplantı yaptı. Zeybekci, "Bugüne kadar bu ülkeye her şekilde ve makamda hizmet ettik. Cumhurbaşkanımız ’İzmir seni istiyor’ dediğinde başımızla beraber dedik. İzmir bizim için onurdur, bir semboldür. Bize ’İzmir’de görev var, ihtiyaç var’ denince koşarak geldim. Zaten İzmirli ve Egeliyiz. Bu şehir bizim anayurdumuz gibi bir yer. Geldiğimiz andan itibaren kabul ve heyecan var. Ben halka dokunmayı seven bir insanım. Ticaretten, üretimden ve esnaflıktan geliyorum. Ben bu halkın içinden biri olarak geliyorum" diye konuştu. İzmir’in ihmal edildiğini belirten Nihat Zeybekci, ’’İzmir maalesef bahanelere mağdur kalmış. Hak etmediği bir yerde. Bunu suçlusu şu bu demiyorum. Kentin sırtını Anadolu’ya döndürmüşler. İzmir’i küstürmüşler. Kendi içine kapatmışlar. Halbuki İzmir yaratılıştan dünyanın en güzel şehri. Bu coğrafyanın bir numaralı şehri. Maalesef hor kullanılmış. İçine kapatılmış. Kimse benim hedefimde değil ve alınmasın. İzmirli artık geleceğini düşünerek bakıyor. Bu dönemde hep birlikte İzmir’e kendimizi anlatacağız" dedi.

Vergi geliri daha fazla

İzmir’in diğer illerden daha fazla vergi geliri olduğunu ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bir Uşaklı, Aydınlı veya Denizlili vatandaşa vergi gelirlerinden gelen vergi payı 1 lira iken, İzmirliye bunun en az iki katı para geliyor. Bugün İzmir trafik sorunu var. Türkiye’nin en sıkıntılı şehirlerinden biri. Çevre yolu olmasaydı, herhalde en çok cinnet geçirilen şehirlerden biri olurdu. Konak Tüneli açıldı, söylenmedik laf bırakmadılar. Belediye başkanının biri tünelden geçmemeye yemin etmiş. Sen geçmiyorsun ama halk geçiyor."

"Modern çöp tesisi olacak"

İzmir’in hak ettiği yeri alacağını belirten Nihat Zeybekci, "Türkiye, dünya aldı başını başka yere gidiyor. Ama İzmir nereye gidiyor. Türkiye’de katı atığını dağlara taşlara, derelere ormanlara atan başka bir il yok. 4.5 milyon nüfus burası. Böyle bir şehrin çöpünü, çocuklarımızın geleceği olana dağlara, ormana, derelere atamazsınız. Buna izin vermeyeceğiz. Projelerimizi en kısa sürede açıklayacağız" diye konuştu.