AK Parti İzmir'den 2 milyon izlenen 'Cumhuriyet' filmi

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir film hazırladı. Hüsnü Kazım Özler tarafından 1933 yılında Uşak’ta çekilen tarihi fotoğrafın canlandırılarak hazırlandığı filmde, dönemin kıyafetlerinden kağnıya, aksesuarlarından pankarttaki yazıya kadar tüm detaylar bire bir işlendi. Çekimleri İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan filmin setine AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de konuk oldu. Filmde gönüllü olarak yer alan oyuncularla sohbet eden Şengül, duygusal anlar da yaşadı. Söz konusu film, cuma günü saat 11.00 sıralarında “Cumhuriyetimizin değerini biliyoruz, bayramımız kutlu olsun” mesajıyla resmi hesaplardan paylaşıldı. Üzerinden sadece 48 saat geçmesine rağmen, film 2 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.

"Bu fotoğrafı görüp de etkilenmeyecek kimse yoktur"

Cumhuriyetin herkesin ortak değeri olduğunu vurgulayan Şengül, filmde Türk milletinin birlik ve beraberliğinin her şeyden önemli olduğunun vurgulandığını söyledi. Filmin yayılmasının ardından çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Şengül, film çekimleri sırasında da adeta tarihe yolculuk yapıldığını ve filmde oynayan herkesin de o duyguyu hissettiğini söyledi. Başkan Şengül, “Bizim topraklarımızda, bu fotoğrafı görüp de etkilenmeyecek kimse yoktur. Cumhuriyet kurulurken verdiğimiz mücadelemizi muhteşem şekilde özetleyip, anlatan bir fotoğraf. O fotoğrafı görüp, sette de içine girerek tarihte bir yolculuk yaptık ve tekrar o günlere döndük. O duygu da hepimize yansıdı” dedi.