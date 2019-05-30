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AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 23:44 | Son Güncelleme

SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K.'nin uğradığı silahlı saldırı ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K.'nin uğradığı silahlı saldırı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Hastanede tedaviye alınan Ahmet K.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten polis önemli detaylara ulaştı.
AYAĞINDA ELOKTRONİK KELEPÇE BULUNUYORDU
İş adamı Ahmet K.'nin İzmir’de, 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı 'organize suç örgütü' davasında elektronik kelepçe takılıp adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildiği öğrenildi. Polisin yaptığı soruşturmada üzerinde polis yeleği bulunan saldırganın, Ahmet K.'nin oturduğu güvenlikli sitenin girişindeki görevliye 'Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan geldiğini belirterek, içeri girdiği anlaşıldı. Daha sonra Ahmet K.'nın evine giden saldırganın tabanca ile 6 el ateş ettiği belirlendi. Vucuduna iki mermi isabet eden Ahmet K.'nin durumunun ağır olduğu ifade edilirken, polis saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı 
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