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AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül: 25 ilçede 3 bin 800 sandıkta usulsüzlük tespit ettik

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:50 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, 25 ilçede toplam 3 bin 800 sandıkta usulsüzlük tespit ettiklerini açıkladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül: 25 ilçede 3 bin 800 sandıkta usulsüzlük tespit ettik

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, 25 ilçede toplam 3 bin 800 sandıkta usulsüzlük tespit ettiklerini açıkladı. Şengül tespit ettikleri usulsüzlüklere ilişkin itirazların yapıldığını söyledi.
AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir'in 25 ilçesinde toplam 3 bin 800 sandıkta usulsüzlük tespit ettiklerini söyledi. Şengül, "İl Başkanlığımızda görevli ekipler, 31 Mart akşamından itibaren sandık sonuçlarını tek tek incelemeye aldı. Bunun neticesinde, İzmir’in birçok ilçesinde oylarımızın başka partilere kaydırıldığını tespit ettik" dedi. Bu yanlışlıkların düzeltilmesi için ilçe seçim kurullarına başvuruların yapıldığını söyleyen Aydın Şengül, şunları kaydetti:
"Örneğin; Karşıyaka'da itirazımız kabul edildi ve inceleme neticesinde diğer partilere yazılan 800 oyumuzu geri aldık. Gaziemir'de 530, Bergama'da 200 oyumuzu bu şekilde düzelttik. Ayrıca geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi için de talebimizi ilettik. Kemalpaşa, Beydağ ve Tire gibi ilçelerimizde oy farkı çok az. Bunu göz önüne aldığımızda, yaptığımız bu itirazlar İzmir'in iradesinin tam olarak yansıması açısından büyük önem taşıyor. İzmir halkı ne karar verdiyse, başımızın üstünde yeri var. Bizler, 1 oy bile sapmadan, sonuçların hakkaniyetli olarak sandığa yansıması için mücadele ediyoruz."

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