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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "İzmir'i sel götürüyor, musluklardan su akmıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 21:38 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "İzmir'i sel götürüyor, musluklardan su akmıyor"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kentte dün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisinden CHP'li yerel yönetimin sorumlu olduğunu, en temel hizmette büyükşehir belediyesinin yine sınıfta kaldığını bildirdi.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, İZSU'nun yine bir hezimete imza attığını, İzmir'in dörtte bir nüfusunun yaşadığı Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de yaşayan vatandaşların 3 gün susuz bıraktığını aktardı.

Bu yükü ne İzmir'in ne de İzmir halkının kaldırabileceğini belirten Sürekli, "Salon etkinliklerinde şov yapan, konuştuğun da süslü sözlerle yeri göğü inleten İzmir Büyükşehir Belediyesi yakında İzmir'de hayat damarı bırakmayacak. İzmirlinin isyanı giderek büyüyor ve ne yazık ki eleştirilere kör, sağır ve dilsizler. Yıllardır mağdur edebiyatı yapıp okunu bize çeviren CHP'li yerel idare, sorumlusu olduğu, en temel hizmette yine sınıfta kaldı. Sözün fazlasını İzmirli hemşerilerimize bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kent insanının yine mağdur olduğunu işaret eden Sürekli, şunları kaydetti:

"Yeni yılın ilk ayı vatandaşın eline tutuşturacakları zamlı su faturaları bir yandan, üç ilçenin susuzluğu bir yandan, yağmurla gelen sel baskını, su basmaları rezaleti diğer yandan. Altyapı kan ağlıyor. CHP'li zihniyet İzmir'e suyu ve su dağıtımını lüks görüyor olmalı. Bakım, onarım gibi iş süreçleri hak getire, vatandaştan özür dilemek zaten hiç harçları olmadı. İzmir'i sel götürüyor, musluklardan su akmıyor. Bilmezliklerini birbirlerinin yüzüne vurur hale geldiler. Vatandaşın haberi yok. Tatmin eden bir açıklama yok. Tedbir zaten yok. Koskoca bir büyükşehir belediyesi ve en büyük bütçelerden birine sahip İZSU idaresi böyle hayatı ve temel bir meselenin altından kalkamayacaksa ne iş yapar?"

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ak parti izmir büyükşehir belediyesi Musluk su kesintisi

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