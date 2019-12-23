AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "İzmir'i sel götürüyor, musluklardan su akmıyor"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kentte dün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisinden CHP'li yerel yönetimin sorumlu olduğunu, en temel hizmette büyükşehir belediyesinin yine sınıfta kaldığını bildirdi.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, İZSU'nun yine bir hezimete imza attığını, İzmir'in dörtte bir nüfusunun yaşadığı Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de yaşayan vatandaşların 3 gün susuz bıraktığını aktardı.

Bu yükü ne İzmir'in ne de İzmir halkının kaldırabileceğini belirten Sürekli, "Salon etkinliklerinde şov yapan, konuştuğun da süslü sözlerle yeri göğü inleten İzmir Büyükşehir Belediyesi yakında İzmir'de hayat damarı bırakmayacak. İzmirlinin isyanı giderek büyüyor ve ne yazık ki eleştirilere kör, sağır ve dilsizler. Yıllardır mağdur edebiyatı yapıp okunu bize çeviren CHP'li yerel idare, sorumlusu olduğu, en temel hizmette yine sınıfta kaldı. Sözün fazlasını İzmirli hemşerilerimize bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kent insanının yine mağdur olduğunu işaret eden Sürekli, şunları kaydetti: