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AK Parti İzmir İl Başkanı’ndan saldırıya kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 20:11 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP’nin seçim bürosuna yapılan saldırıyı kınadı.AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Bayraklı Yamanlar Mahallesi’ndeki CHP seçim bürosuna yapılan saldırıyı kınadıklarını ve seçim öncesi gerginliği artıracak her türlü eylemin de karşısında olduklarını söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı’ndan saldırıya kınama

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP’nin seçim bürosuna yapılan saldırıyı kınadı.
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Bayraklı Yamanlar Mahallesi’ndeki CHP seçim bürosuna yapılan saldırıyı kınadıklarını ve seçim öncesi gerginliği artıracak her türlü eylemin de karşısında olduklarını söyledi. "Ancak yaşanan bu elim olay üzerinden siyasi menfaat sağlama peşinde olanların da açıklamalarıyla kendini ele verdiğini" belirten Başkan Şengül, "Asla kabul edilemeyecek bir olay üzerinden üstü kapalı şekilde suç devşirmeye ve siyasi fayda sağlamaya çalışanlar, açıkça belli oluyor. Onları, küçük zihniyetleri ve karanlık dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz. Kendini bilmez biri tarafından yapılan münferit olayı başka yerlere çekmeye çalışmak, zübük siyaset anlayışının tecellisidir” dedi.

Kavga iddialarına yanıt
CHP İl Başkanı Deniz Yücel’in geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kavgaya ilişkin iddialarına da yanıt veren Başkan Şengül, “Emniyet, çıkan kavgayla ilgili her şeyi aydınlatacak. Kimin kime saldırdığı, kimin masum olduğu ortaya çıkacak. AK Parti olarak bu tarz olaylardan medet ummayız. Biz, gücümüzü sadece milletimizden alan bir partiyiz. İzmir halkı da yaşananları en iyi şekilde değerlendiriyor. 31 Mart akşamı, en doğru kararı vereceğinden de şüphemiz yok. AK Parti olarak seçimden tarihi bir başarıyla çıkacağız. Yamanlar’daki CHP seçim bürosuna yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyor, CHP’ye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

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