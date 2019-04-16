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AK Parti İzmir İl Başkanlığına Kerem Ali Sürekli atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 23:33 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir’de Aydın Şengül’ün il başkanlığı görevinden istifa etmesinin yerine eski İzmir Milletvekili ve YDK üyesi Kerem Ali Sürekli İzmir İl Başkanı olarak atandı.AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ün 31 Mart seçimleri sonrasında istifa etmesinin ardından yeni başkanın kim olacağı merak konusu olmuştu.

AK Parti İzmir’de Aydın Şengül’ün il başkanlığı görevinden istifa etmesinin yerine eski İzmir Milletvekili ve YDK üyesi Kerem Ali Sürekli İzmir İl Başkanı olarak atandı.
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ün 31 Mart seçimleri sonrasında istifa etmesinin ardından yeni başkanın kim olacağı merak konusu olmuştu. AK Parti Genel Merkezi yeni ismin belirlenmesi için harekete geçerken, AK Parti Ege Bölge Koordinatörü ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un da bulunduğu Genel Merkez Teşkilat Komisyonu süreci yönetmek için görevlendirilmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 isim sunmuştu.
Sunulan isimlerin ardından AK Parti İzmir’de yapılan değerlendirmeler sonucunda İzmir eski Milletvekili ve YDK üyesi Kerem Ali Sürekli İzmir İl Başkanı olarak atandı.

AK Parti İzmir’in kurucu teşkilatındaydı
19 Mart 1965’te Kocaeli Gölcük’te doğdu. 2001 yılında AK Parti İzmir İl Teşkilatı’nda kurucu Teşkilat Başkanı ve İl Başkan Vekili, 2004 yılında AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı, 2009-2014 yılları arasında da İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Grup Sözcülüğü görevlerinde bulundu. 2012 yılının Ocak ayında AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı olarak atanan Sürekli, Kasım 2014’e kadar bu görevi yürüttü. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev alan Sürekli, Karşıyaka Spor Kulübü’nde İkinci Başkan olarak görev yaptı. 25.Dönem İzmir Milletvekili olarak seçildi. Tekrar 26. Dönemde İzmir Milletvekili seçilen Kerem Ali Sürekli, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi oldu. Sürekli, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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