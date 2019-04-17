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AK Parti İzmir İl Başkanlığına yapılan atama

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 20:16 | Son Güncelleme

İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın emir buyurduğu gibi durmadan çalışacağız. Seçim yarınmış gibi çalışacağız"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanlığına atanan Kerem Ali Sürekli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emir buyurduğu gibi durmadan çalışacağız. Seçim yarınmış gibi çalışacağız." dedi.

Sürekli, partisinin Bayraklı ilçesinde bulunan il başkanlığına gelişinde kalabalık bir partili grup tarafından meşalelerle karşılandı.

Sürekli, burada yaptığı konuşmada, görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı tavsiyelerde bulunduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın size selamını getirdim. İl Başkanlığı görevini bana tevdi ederken 'şimdiden 2023 ve 2024 seçimlerine hazırlanacaksınız. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaksınız' dedi. Biz de ona layık olacağız." diye konuştu.

İl Başkanlığında yarın düzenlenecek devir teslim töreniyle makamı Aydın Şengül'den devralacağını bildiren Sürekli, AK Parti'ye kuruluşundan bugüne hizmeti geçen herkese teşekkür etti.

Bir aile olduklarını dile getiren Sürekli, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar biz bir aileyiz. Allah'ın izniyle 2023'e yürürken sayın Cumhurbaşkanımızın emir buyurduğu gibi durmadan çalışacağız. Seçim yarınmış gibi çalışacağız. Nihat Zeybekci Başkanımız adaylık sürecinde şöyle bir şey söylüyordu; 'yaptım da geldim' diyordu. En önemli mesele bizim bu seçimlerdeki sloganımız var ya işte 'gönüllere girmek.' İşte biz halkımızın gönlüne girmek zorundayız. Bundan sonra da kalıcı bir yer edinmek zorundayız. Aynı zamanda teşkilatımızın da gönlüne de girerek orada kalmak zorundayız."

İzmir'de AK Parti'nin kuruluşunda teşkilat başkanlığı yaptığını hatırlatan Sürekli, teşkilatı yakından tanıdığını ve sıkıntıları bildiğini ifade etti.

Sürekli, seçimden seçime değil, her gün çalışacaklarını belirterek, "İlçelerimizde de öyle yapacağız. Mahallelerimizde, her yerde, bütün üyelerimizi, gönül dostlarımızı bulacağız. Onların iyi gününde ve kötü günlerinde yanlarında olacağız. Bu büyük AK Parti teşkilatına layık olmak için çalışacağız. Birbirimize kenetlenmek zorundayız. Saflarımızı sıklaştırmak zorundayız." dedi.

Sürekli'ye konuşması sırasında eşi Fidan Gül Sürekli ile 16 yaşındaki oğlu Furkan Sürekli de eşlik etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da teşkilat üyelerine 31 Mart seçimlerinde gösterdikleri gayretli çalışma için teşekkür etti.

AK Parti'nin İzmir'de aldığı oyun küçümsenemeyeceğini ifade eden Çankırı, AK Parti il başkanlığından istifa eden Aydın Şengül'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

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