AK Parti İzmir İl Başkanlığına yapılan atama

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanlığına atanan Kerem Ali Sürekli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emir buyurduğu gibi durmadan çalışacağız. Seçim yarınmış gibi çalışacağız." dedi.

Sürekli, partisinin Bayraklı ilçesinde bulunan il başkanlığına gelişinde kalabalık bir partili grup tarafından meşalelerle karşılandı.

Sürekli, burada yaptığı konuşmada, görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı tavsiyelerde bulunduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın size selamını getirdim. İl Başkanlığı görevini bana tevdi ederken 'şimdiden 2023 ve 2024 seçimlerine hazırlanacaksınız. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaksınız' dedi. Biz de ona layık olacağız." diye konuştu.

İl Başkanlığında yarın düzenlenecek devir teslim töreniyle makamı Aydın Şengül'den devralacağını bildiren Sürekli, AK Parti'ye kuruluşundan bugüne hizmeti geçen herkese teşekkür etti.

Bir aile olduklarını dile getiren Sürekli, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar biz bir aileyiz. Allah'ın izniyle 2023'e yürürken sayın Cumhurbaşkanımızın emir buyurduğu gibi durmadan çalışacağız. Seçim yarınmış gibi çalışacağız. Nihat Zeybekci Başkanımız adaylık sürecinde şöyle bir şey söylüyordu; 'yaptım da geldim' diyordu. En önemli mesele bizim bu seçimlerdeki sloganımız var ya işte 'gönüllere girmek.' İşte biz halkımızın gönlüne girmek zorundayız. Bundan sonra da kalıcı bir yer edinmek zorundayız. Aynı zamanda teşkilatımızın da gönlüne de girerek orada kalmak zorundayız."