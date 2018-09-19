HABER

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yerel seçim akademisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 11:55 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nca yaklaşan yerel seçim öncesi partililerin hitabet, vücut dili, sosyal medya kullanımı, zaman yönetimi ve hafıza teknikleri gibi birçok konuda kendilerini geliştirmesi akademi kuruldu.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yerel seçim akademisi

İZMİR, (DHA) - AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nca yaklaşan yerel seçim öncesi partililerin hitabet, vücut dili, sosyal medya kullanımı, zaman yönetimi ve hafıza teknikleri gibi birçok konuda kendilerini geliştirmesi akademi kuruldu. Aralarında yönetim kurulu üyelerinin de olduğu, 'Fikir ve Gelişim Akademisi' adlı, 180 kişinin eğitim alacağı çalışma için 30'ar kişilik 6 sınıf oluşturuldu.
Bugün başlayacak dersler; çarşamba, perşembe ve cuma günleri görülecek. Her sınıfta 10 ana kademe, 10 gençlik kolları ve 10 kadın kolları yöneticisi olacak. Dersler, saat 19.30'da başlayıp, saat 22.30'da sona erecek. Akademi, 26 Ekim'e kadar devam edecek ve derslerin sonunda her teşkilat mensubu 18'er saat eğitim almış olacak. 75'i ana kademe, 50'si kadın kolları, 50'si gençlik kolları ve 5'i il başkanlığı personeli olmak üzere eğitimlerini tamamlayan kişilere sertifikaları da verilecek. Ders programları ile sınıfların takibi, oluşturulan web sitesi üzerinden de yapılabilecek. 'Fikir ve Gelişim Akademisi'nde; 'hitabet, vücut ve liderlik sanatı', 'protokol ve karşılama', 'hafıza teknikleri', 'sosyal medya kullanımı', 'zaman ve stres yönetimi', 'raporlama ve sunum', 'kılık kıyafet ve moda', 'medya eğitimi' dersleri verilecek.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDizi müjdesiDizi müjdesi
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak ve istifa açıklaması!AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak ve istifa açıklaması!
CHP'nin İstanbul adayı Muharrem İnce mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamaCHP'nin İstanbul adayı Muharrem İnce mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak ve istifa açıklaması!

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak ve istifa açıklaması!

CHP'nin İstanbul adayı Muharrem İnce mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP'nin İstanbul adayı Muharrem İnce mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı

AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı

Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!

Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimize aldık teker teker üstlerini çiziyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimize aldık teker teker üstlerini çiziyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim-öğretim yılı açılışında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim-öğretim yılı açılışında önemli mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.