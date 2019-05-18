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AK Parti, İzmir il yönetimini açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: - "Önümüzdeki 4 yılı yeniden yapılanma, yeniden şahlanma dönemi olarak geçireceğiz"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 50 kişiden oluşan yönetim kurulunu açıklayarak, teşkilat olarak yeniden yapılanma ve yeniden şahlanma dönemine girdiklerini bildirdi.

Sürekli, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, göreve atanmasının 35'inci gününde titiz bir çalışmanın sonucu olan yönetim kurulu listesini belirlediğini ifade etti.

Listeyi hazırlarken partililer, kanaat önderleri ve STK temsilcilerinin görüşlerini aldıklarını, bir de anket yaptırdıklarını aktaran Sürekli, "Toplamda 6-7 bin kişinin görüşünü almış olduk. 2 bin 710 kişi ile anket çalışması yaptık. 'Yönetimde kimi görmek istersiniz', 'İzmir il yönetiminden talep ve beklentileriniz nelerdir' ve 'mahallenizdeki sorunlar nelerdir' gibi soruları yönelttik. Bu anket bizim çalışmalarımıza yön verdi, bundan sonraki çalışmalarımıza da bilimsel verilerle devam edeceğiz." dedi.

Partide görev almak isteyen çok sayıda kişinin bulunduğunu anlatan, katkı sunmak isteyen ancak yönetim kuruluna alamadıkları kişileri yüksek istişare kurullarıyla sisteme dahil edeceklerini vurgulayan Sürekli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"50 asil listenin ardından 25 yedeği açıklayacağız. Bunun ardından Yüksek İstişare Kurulu oluşturacağız. Bu işlevsel bir kurul olacak. Koordinatör görevleri vereceğiz. Seçimlere 4 yıl var, biz bu 4 yılı yeniden yapılanma, yeniden şahlanma dönemi olarak geçireceğiz. Yönetimde 13 genç, 13 de kadın kontenjanından arkadaşımız var. En genç üyemiz Nur Çimen, 1996 doğumlu üniversite son sınıfı öğrencisi. En yaşlımız ise 1961 doğumlu İbrahim Derici abimiz." dedi.

Sürekli'nin açıkladığı 50 kişilik yönetim kurulu listesinde Ali Aslan, Bilal Kırkpınar, Fatih Reha Yavuzer, Furkan Katmerci, Gözde Keskin, Hamit Nişancı, İbrahim Derici ve Uğur Türkan gibi isimler yer aldı.

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