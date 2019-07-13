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AK Parti İzmir Milletvekili 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 21:46 | Son Güncelleme

 AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında asker olan ve halka ateş etmediği için komutanı tarafından vurularak yaralanan gazi Emrah Çetin'e ziyarette bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında asker olan ve halka ateş etmediği için komutanı tarafından vurularak yaralanan gazi Emrah Çetin'e ziyarette bulundu. Milletvekili Kırkpınar, ziyaretinde Emrah Çetin'e Türk Bayrağı armağan etti.
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şerif Delibalta, Ödemiş'te ailesi ile birlikte oturan, 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında asker olan ve halka ateş etmediği için komutanı tarafından vurulan Emrah Çetin'i ziyaret etti. Emrah Çetin'e Türk Bayrağı armağan eden milletvekili Kırkpınar, gazilere ve şehitlere çok şey borçlu olunduğunu söyledi. Ayrıca, milletvekili Kırkpınar Gazi Çetin ve ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ziyaretinde, "Yüce Türk milleti bir zafer yazmıştır. Bir destan yazmıştır. İşte bu destanı canlı yaşayan örneklerinden biri de buradaki kardeşimiz Emrah Çetin'dir. Bizim de başımızın tacıdır. Ben bundan sonraki hayatlarında uzun hayırlı ömürler diliyorum" diye konuştu.
Öte yandan, Gazi Çetin ise vatan ve bayrak için can vermeye hazır olduğunu söyledi.

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