AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan "teröre geçit verilmeyecek" mesajı:

ELAZIĞ (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla bölücü terör örgütlerinin sinsi planlarının çökertildiğini belirterek, "İnşallah gelecekte hem ülkemizde hem de güney sınırlarımızda yeni bir terör oluşumunun önüne geçtik. Teröre bu topraklarda asla ve asla geçit verilmeyecek." dedi.

Temasları kapsamında Elazığ'da bulunan Yıldırım, kentteki bir otelde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak, AK Parti'ye geçen Erimli Beldesi Belediye Başkanı Cihan Yılmaz ile Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz'a parti rozeti taktı.

Daha sonra Fırat Üniversitesi kampüsüne geçerek, mimarlık fakültesinin açılış töreninde konuşan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkeyi refahla buluşturmak için tüm ekibiyle çalışırken, diğer yandan sınırın ötesindeki mağduriyetleri gidermek ve iç karışıklıkları sona erdirmek için var gücüyle mücadele ettiğini vurguladı.

Çevre ülkelerdeki bütün gelişmelerin ve sorunların kendilerini ilgilendirdiğini, buradaki mağdur ve mazlum insanlara karşı sorumluluklarının olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti: