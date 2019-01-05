AK Parti İzmir'de 25 ilçe adayını açıkladı

Selçuk'ta Osman Başterzi, Ödemiş'te ise Münir Bezmez aday oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 7 ilçede AK Partili belediye başkanının bulunduğu İzmir'de Dahi Zeynel Bakıcı'nın belediye başkanı olduğu Selçuk ve Mahmut Badem'in belediye başkanı olduğu Ödemiş dışındaki Kemalpaşa, Kınık, Menderes, Torbalı ve Kiraz'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.

Nihat Zeybekci'yi daha önce AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda partisinin 25 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

AK Parti Bayındır, Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Bergama, Beydağ, Tire ve Balçova olmak üzere 8 ilçede partinin mevcut ilçe başkanlarını belediye başkan adayı olarak gösterdi.

- Kadın adaylar

AK Parti Balçova, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kiraz, Konak olmak üzere İzmir'de 5 kadın belediye başkan adayı çıkardı.

Balçova'da Evrim Özen, Güzelbahçe'de Burcu Dereci, Karşıyaka'da Ayda Maç, Kiraz'da Saliha Özçınar, Konak'ta Melek Eroğlu belediye başkanı olmak için yarışacak.

- AK Parti 5 ilçede aday göstermeyecek

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere olmak üzere 5 ilçede aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek.

Aliağa'da MHP'li Serkan Acar, Çeşme'de Sema Aydın, Dikili'de Buğra Akın, Foça'da Serdar Mersin, Narlıdere'de Süleyman Kocabıyık Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Balçova: Evrim Özen

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Ali Aslan