AK Parti İzmir’de temayül yoklaması başladı

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ün istifa etmesinin ardından yeni il başkanının belirlenmesi için partide temayül yoklaması başlandı. Hazırlanan raporun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en az üç isim sunulacak.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ün 31 Mart seçimleri sonrasında sürpriz bir kararla istifa etmesinin ardından yeni başkanın kim olacağı merak konusu oldu. AK Parti Genel Merkezi yeni ismin belirlenmesi için harekete geçerken, AK Parti Ege Bölge Koordinatörü ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un da bulunduğu Genel Merkez Teşkilat Komisyonu il başkanlığına geldi. Genel Merkezin görevlendirdiği heyet, il yöneticileri, il gençlik kolları, il kadın kolları, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri ile görüşerek temayül yoklamasına başlarken, parti binasında sandıklar kurularak yönetim üyeleri tercih ettikleri 3 ismi yazarak oylarını kullandı.

AK Parti Ege Bölge Koordinatörü ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve eski Muğla Milletvekili Nihat Öztürk’ten oluşan heyet, en az 3 ismi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak ve il başkanı atama süreci gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanına en az 3 isim sunulacak

Teşkilatın tüm kademeleri ve yöneticileriyle fikir beyan edileceğini ve bir rapor hazırlanacağını işaret eden AK Parti Ege Bölge Koordinatörü Murat Baybatur, “Sayın İl Başkanımız Aydın Şengül kendi iradesiyle görevinden müsaade istedi. O müsaadesi de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Şimdi önümüzdeki süreçte biz teşkilat olarak da, parti olarak da çok dinamik bir yapıya sahibiz. Hemen bir an önce arkadaşlarımızla gelerek temayül yoklaması yapacağız. İl yönetimimiz, il kadın kollarımız, il gençlik kollarımızla temayül yoklaması yapacağız. Ardından 13.00’te ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları ile bir istişare yapılacak. 15.00 gibi de ilimizin milletvekilleri ve büyükşehir meclis üyelerimizle birlikte yine bir temayül yapılacak. Hızlı bir şekilde en az 3 isim olmak üzere birden fazla isimler belirlenerek bunları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz ve onun takdirleriyle yeni görevlendirme bir an önce yapılacak. İnşallah İzmirimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.