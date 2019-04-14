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AK Parti İzmir'de yeni başkan için temayül yoklaması yapılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2019 13:53 | Son Güncelleme

İZMİR'de AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül'ün görevden istifa etmesinin ardından, yeni başkanı belirlemek için il binasında temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti İzmir'de yeni başkan için temayül yoklaması yapılıyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül'ün görevden istifa etmesinin ardından, yeni başkanı belirlemek için il binasında temayül yoklaması yapıldı. Partililer, 3 isim yazarak, kurulan sandıklara attı. Temayül için görevlendirilen AK Parti Ege Bölge Koordinatörü ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, temayül bittikten sonra, en az üç adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını açıkladı.
İzmir'de AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül'ün görevi bırakmasının ardından, yeni başkanın belirlenmesi için Genel Merkez temayül yoklaması kararı aldı. İl yönetimi, gençlik kolları, kadın kolları, ilçe başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, temayül yoklamasına katılmak için il binasına geldi. Partililer, burada en az üç isim yazarak, kurulan sandıklara attı. Temayül için görevlendirilen AK Parti Ege Bölge Koordinatörü ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Maraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve AK Parti eski milletvekili Nihat Öztürk, İzmir'de süreci yönetecek. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda gazetecilere açıklama yapan Baybatur, "İl başkanımız kendi iradesi ile Cumhurbaşkanımızdan müsaade istedi. Bu da Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildi" dedi. Partililerin yazacakları en az 3 ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacaklarını açıklayan Murat Baybatur, "Cumhurbaşkanımızın takdiri ile yeni görevlendirme bir an önce yapılacak. İzmir’e hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.
3 ADAY CUMHURBAŞKANINA SUNULACAK
Baybatur, gazetecilerin "Aydın Şengül’ün yönetim kurulunun istifası alınacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Şimdi bununla ilgili bir temayül yaptığımızda, yeni bir görevlendirme olduğu için, il yönetiminin de istifaları alınacak ama bu sadece bir prosedürü yerine getirmek için yapılan uygulama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak olan aday ile ilgili genel merkezin de bir çalışma yapacağını kaydeden Baybatur, "Bir görüş birliği hazırlanacak. Raporları Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın takdirine bırakılacak. Kim uygun görülürse o atanacak. Niyetimiz bir hafta içerisinde yeni arkadaşımızı ve il yönetimini belirlemek" dedi.

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AK Parti İzmir'de yeni başkan için temayül yoklaması yapılıyorAK Parti İzmir'de yeni başkan için temayül yoklaması yapılıyorAK Parti İzmir'de yeni başkan için temayül yoklaması yapılıyorAK Parti İzmir'de yeni başkan için temayül yoklaması yapılıyor

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