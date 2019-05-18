AK Parti İzmir’in yeni yönetimi açıklandı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yönetim kurulu listesini açıkladı.

Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmaları ve önümüzdeki süreçte izleyecekleri yol haritalarını anlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Genel merkezimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın izni ile bu göreve geldik. Bu sürecin en iyi şekilde yürütülmesi için çok iyi bir destek verdiler. Titiz bir çalışma yaptık. İlimize gelen kanaat önderleriyle görüştük. 6 ile 7 bin kişiye tekabül edebiliyor. Yaklaşık bu kadar kişinin görüşünü almış olduk. İlk defa bir yönetim oluştururken anket çalışması yaptık. 2710 kişiden sağlık sonuçlar aldık. İzmir il yönetiminden talep ve beklentileriniz nelerdir, mahallenizdeki sorunlar nelerdir diye sorduk. Bundan sonra da çalışmalarımıza bilimsel verilerde devam edeceğiz. Yedekler konusunda genel merkezden yetki aldık; yedek yönetimi tekrar gözden geçirerek süreç içerisinde açıklayacağız” dedi.

“Herkesin katkısını alacağız”

50 kişilik yönetim kurulu listesini açıkladıklarını 25 kişilik yedek listeyi ise ileriki günlerde açıklayacaklarını belirten Sürekli, “Titizlikle bir çalışma yürüttük. Tabii ki herkes yönetimde bir şekilde görev almak istiyor. İnanın ki elimizde hala yüzlerce CV var. Bunun içinde teşkilatın yerinde uygulamaları neticesinde belli bir oranda temsil edilme durumları var. İki başkana da anlayış gösterdiler. Geçmiş dönemlerde görev almış arkadaşlarımızı değerlendirdik. Başta İzmir’in medarı iftiharı, son başbakanımız ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın büyük destekleri oldu. Genel başkan yardımcısı Hamza Dağ ile birlikte tüm vekillerimizle, İzmir adayımız sayın Nihat Zeybekci ile istişare ettik ve bunlar sonucunda bir liste hazırladık. Bu listeyi hazırlarken bazı kararlar da aldık. Katkı koymak isteyen arkadaşlarımızı nasıl değerlendireceğimiz ile ilgili yeni metotlar belirledik. Yüksek istişare kurulu adı altında bir kurul oluşturacağız. Partimizin çalışma ve politikalarında onların etkilerini alacağız. Danışma kurullarımız da olacak. Teşkilatta birimlerimiz var; buralarda 3 ila 5 arkadaşımızı yönetici olarak atacağız. Yine teşkilat görev ve koordinatörleri yönetimden olur; bu sefer arkadaşlarımızı sistem içine atarak ilçelerde koordinatör olarak değerlendireceğiz. Bu tür çalışmalarda katkı koymak isteyen herkesin katkısını alacağız. Gençlerden ve kadın kollarından gelen arkadaşlarımız var. 13 genç arkadaşımız var. 30 yaş altı 6 arkadaşımız, 30-35 yaş arası 7 arkadaşımız var. 13 tane kadın kontenjanından yönetimimizde var. En genç yönetim kurulu üyemiz Nur Çimen. 1996 doğumlu. Uluslar arası son sınıf öğrencisi. En ağabey İbrahim Derici. Listelerde İzmirlilik ön planda. Kentin demografik yapısını yansıtan bir liste” dedi.