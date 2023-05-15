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AK Parti kaç milletvekili çıkardı, hangi ilçede kaç oy aldı? 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti milletvekili sayısı

15.05.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti’nin milletvekili sayısı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem milletvekili seçimlerinde barajı aşan partiler Meclis'e milletvekili gönderecek. Peki, AK Parti kaç milletvekili çıkardı, hangi ilçede kaç oy aldı? İşte, 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti milletvekili sayısı ile ilgili merak edilenler...

AK Parti kaç milletvekili çıkardı, hangi ilçede kaç oy aldı? 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti milletvekili sayısı

AK Parti milletvekili sayısı, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen seçimler sonrası merak konusu oldu. Seçim sonuçlarının YSK tarafından açıklamasının ardından partilerin illerden çıkaracağı milletvekilleri de netleşmiş olacak. Birçok kişi internette "AK Parti kaç milletvekili çıkardı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, AK Parti hangi ilde kaç oy aldı, kaç milletvekili çıkardı? İşte detaylar...

AK PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

AK Parti milletvekili sayısı seçim sonuçlarının YSK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak.

YSK’dan yapılacak açıklama sonrasında bilgiler eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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ŞEHİRLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI

Yüksek seçim kurulu tarafından yayımlanan bilgilere göre illerin TBMM’ye göndereceği vekil sayıları şu şekilde:

Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."

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