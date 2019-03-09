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AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Yavuz, Kadıköy projelerini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 19:33 | Son Güncelleme

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, Gönül Belediyeciliği kapsamında Kadıköy’de gerçekleştirmeyi hedeflediği projeleri anlattı.

İSTANBUL, (DHA) -AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, Gönül Belediyeciliği kapsamında Kadıköy’de gerçekleştirmeyi hedeflediği projeleri anlattı. Proje tanıtım lansmanına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, İstanbul Milletvekilleri Mihrimah Belma Satır, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Osman Boyraz ve Erol Kaya ile AK Parti il ve ilçe protokolü katıldı. “KADIKÖY SON YILLARDA ÇOK ŞEY KAYBETMİŞ OLSA DA…” Uzun yıllar şehir plancılığı yapan ve lansmanda Kadıköy’le ilgili projeleri hakkında bilgi veren Yavuz, şunları söyledi: “Her ne kadar Kadıköy son yıllarda çok şey kaybetmiş olsa da, betonlaşmaktan yorulsa da, 50 bine yakın ağacımız kesilmiş, inşaat kaynaklı kirlilikten bunalmış olsa da Kadıköy yine Kadıköy’dür. Artık arka bahçelerimizi yemyeşil, çocuklarımız için güvenli bahçeler haline getireceğiz. Otopark ve yeşil alan gibi ortak ihtiyaçlarımızı da karşılayacağız. Hem müteahhitlerle konuştum hem de mahallelerde vatandaşlarımızla toplantılar yaptım. Yan binalarla birleşik ya da ada bazında toplanarak yüksek kat yapmadan dönüşümün önünü açıyoruz. Fenerbahçe Stadı’nın önünden hem de Moda’dan yukarı çıkan bir yolumuz yok. Maç olunca da yollar iyice tıkanıyor. Biz yıllarca Caferağalılar ve Zühtüpaşalılar olarak bu sorunu nasıl çözeceğimizi düşündük. Moda-Fenerbahçe tüneli projesinin artık olmasını istiyoruz. Söğütlüçeşme hızlı tren istasyonumuz yapılıyor. İçerisinde restoran, sergi alanı, otopark gibi kullanım alanları bulunacak. Haydarpaşa Garı’nın arkası ile Kadıköy İskelesi’ni yaya olarak bağlıyoruz. Hem trenle Ankara’dan gelen misafirlerimiz hem banliyö ile gelen yolcularımız bu hattı kullanabilecek.” BAĞDAT CADDESİ’NE 21 BİN METREKARELİK PARK 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan Yavuz’un "Kadıköy Manifestosu" başlığıyla hazırladığı projeleri arasında Bağdat Caddesi'ne 21 bin metrekarelik bir park, Kadıköy Rıhtımı’nda yeni düzenleme ve Moda-Fenerbahçe arasında tünel yapımı onlarca proje yer alıyor.

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