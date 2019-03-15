AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Yavuz: Kadıköy’ü kadın dostu kent yapacağız

Özellikle kadın belediye başkan adayı olarak, her zaman kadınların yanında olduklarını söyleyen Yavuz, “Biz Kadıköy’ü kadın dostu kent yapacağız. Zaten belediye meclis üyeleri listesine de baktığımız zaman yüzde 25’i kadın. Bizim kadar kadın aday gösteren başka bir parti yok. Vatandaşımızın siyasi görüşü ne olursa olsun kadınları yerel yönetimlere ve belediye başkanlıklarına çok yakıştırıyorlar. Sahada çok güzel tepkiler alıyoruz. Bence şehirlere kadın elini değmesinin vakti geldi de geçiyor bile” dedi.

İSTANBUL,(DHA)- AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, 31 Mart Yerel Seçim öncesi projeleri hakkında konuştu. Kadıköy için hayata geçirmek istedikleri projeleri sıralayan Yavuz, Kadıköy’ü kadın dostu kent yapacaklarını vurguladı. Yavuz, AK Parti kadar kadın aday gösteren başka bir partinin olmadığını da sözlerine ekledi.

İMAR ARTIŞINA İZİN VERİLMEYECEK

Kadıköy’de imar sorunu olduğunu aktaran Başkan Adayı Yavuz, “Kadıköy’de kesinlikle imar artışına izin vermeyeceğiz ve binalara kat sınırı getireceğiz. Çünkü maalesef yönetilemeyen imar sürecinden dolayı Kadıköy hiç hak etmediği yere geldi. Buna dur diyeceğiz” diye konuştu.

KADIKÖY’E BM STANDARTLARI

Kadıköy için hedeflediği projelerden bahseden Yavuz, “Kadıköy’de çocuklar için projelerimiz, gençlerimiz için inovasyon, girişimcilik ve gençlik merkezleri, spor alanları gibi projelerimiz var. 50 yaş üzeri nüfusumuz yoğun; dolayısıyla yaşlı yaşam merkezi projemiz var. Kadıköy bir kadın kenti. Nüfusumuzun yarıdan fazlası kadın. O yüzden kadınlarımıza özel projelerimizi de hazırladık. Kadıköy’ü bir şehir plancısı olarak Birleşmiş Milletler standartlarında bir kadın dostu kent haline getirmek istiyoruz” dedi.

BAĞDAT CADDESİ’NİN ALTINDA 4 KATLI TÜNEL OTOPARK

23 yıllık bir şehir plancısı olarak tecrübe ve teknik bilgisini Kadıköy için kullanacağını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu: